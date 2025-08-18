Новини Ігри 18.08.2025 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

Патчі для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не завершаться ніколи. GSC Game World випустила оновлення 1.5.3, в якому відкрила двері до Скадовська і не тільки.

У патчі виправили кілька багів з NPC, мутантами та іншими елементами гри. Наразі розробники зосередилися на прибиранні “аномалій”, коли персонажі або мутанти поводилися зламано. Щоб довго не розписувати менші деталі, то ось повний список виправлень:

  • Усунуто проблему, через яку мутанти могли телепортуватися під час атаки;
  • Виправлено баг, що дозволяв NPC з’являтися у повітрі;
  • Зменшено частоту та кількість появ кровопивць, які могли спавнитися надто часто й великими групами;
  • Виправлено помилку, яка могла назавжди заблокувати двері до хабу “Скадовськ”;
  • Виправлено ситуацію, коли NPC з системи A-Life могли з’являтися в зонах, пов’язаних із завданнями;
  • Усунуто баг, що дозволяв NPC спавнитися в радіоактивному полі на “Шлаковій купі”;
  • Синхронізовано субтитри вступного ролика, які раніше не відповідали відео;
  • Виправлено помилки в титрах;
  • Розв’язано проблему, через яку індикатори взаємодії могли не з’являтися для деяких предметів;
  • Виправлено баг, що спричиняв спотворення звуку під час титрів на Xbox;
  • Усунуто помилку, яка дозволяла NPC з’являтися в непередбачуваних місцях;
  • Виправлено баг, через який ліва рука NPC могла бути викривлена, якщо він тримав лише пістолет;
  • Розв’язано проблему, коли елементи HUD залишалися на екрані під час відкритого PDA на надшироких моніторах;
  • Виправлено 4 критичні збої.

GSC нагадує, що новий патч може змінювати структуру Зони, а модифікації можуть не працювати після оновлення. Якщо виникають проблеми з продуктивністю після патчу 1.5.2, рекомендують вимкнути моди. Раніше розробники зняли “чари” з дверей в центрі Шевченка та продовжує прибирати NPC з повітря. Разом з тим GSC представила плани для S.T.A.L.K.E.R. 2 на другу половину 2025 року, зокрема порт на PS5.

Джерело: Steam

