S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

Патчі для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не завершаться ніколи. GSC Game World випустила оновлення 1.5.3, в якому відкрила двері до Скадовська і не тільки.

У патчі виправили кілька багів з NPC, мутантами та іншими елементами гри. Наразі розробники зосередилися на прибиранні “аномалій”, коли персонажі або мутанти поводилися зламано. Щоб довго не розписувати менші деталі, то ось повний список виправлень:

Усунуто проблему, через яку мутанти могли телепортуватися під час атаки;

Виправлено баг, що дозволяв NPC з’являтися у повітрі;

Зменшено частоту та кількість появ кровопивць, які могли спавнитися надто часто й великими групами;

Виправлено помилку, яка могла назавжди заблокувати двері до хабу “Скадовськ”;

Виправлено ситуацію, коли NPC з системи A-Life могли з’являтися в зонах, пов’язаних із завданнями;

Усунуто баг, що дозволяв NPC спавнитися в радіоактивному полі на “Шлаковій купі”;

Синхронізовано субтитри вступного ролика, які раніше не відповідали відео;

Виправлено помилки в титрах;

Розв’язано проблему, через яку індикатори взаємодії могли не з’являтися для деяких предметів;

Виправлено баг, що спричиняв спотворення звуку під час титрів на Xbox;

Усунуто помилку, яка дозволяла NPC з’являтися в непередбачуваних місцях;

Виправлено баг, через який ліва рука NPC могла бути викривлена, якщо він тримав лише пістолет;

Розв’язано проблему, коли елементи HUD залишалися на екрані під час відкритого PDA на надшироких моніторах;

Виправлено 4 критичні збої.

GSC нагадує, що новий патч може змінювати структуру Зони, а модифікації можуть не працювати після оновлення. Якщо виникають проблеми з продуктивністю після патчу 1.5.2, рекомендують вимкнути моди. Раніше розробники зняли “чари” з дверей в центрі Шевченка та продовжує прибирати NPC з повітря. Разом з тим GSC представила плани для S.T.A.L.K.E.R. 2 на другу половину 2025 року, зокрема порт на PS5.

