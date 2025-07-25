S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — A-Life оживила Зону, а мутанти більше не б’ють через стіни

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала черговий патч 1.5.2 під назвою «Зброя та трофеї». У ньому суттєво оновили A-Life систему, поліпшили штучний інтелект і додали можливість збирати лут із мутантів.

В оновленні традиційно сотні фіксів. Але одна з головних змін — повністю перероблена система A-Life. Тепер життя в Зоні моделюється постійно — навіть поза полем зору гравця. Персонажі мають більше не зникати, якщо ви відійшли, а продовжують жити своїм життям. Тобто через годину ви можете знову зустріти того ж сталкера, який вийшов на рейд. Також персонажі більше не з’являються прямо перед вами. A-Life Director більше не спавнить їх на межі візуального діапазону, щоб все виглядало природніше.

У Зоні з’явилася нова аномалія — водяне електричне торнадо. А ще трохи нової зброї: Трилінійка та пістолет Kora. Новою механікою стало збирання луту з мутантів, а також частин їхніх тіл після бою.

В інтерфейс розробники додали відображення слотів артефактів у вкладці апгрейду броні. Також збільшено розмір схованки, додано опцію «Виправити все» у техніка для ремонту спорядження, а також оновлено перезаряджання для всієї зброї. Український lip-sync теж перероблено.

Окремо — купа змін у бойовій системі. Поліпшено поведінку мутантів — тепер вони не завдають шкоди через стіни або до моменту контакту. Якщо точніше йдеться саме про Контролера. NPC більше не «стріляють як снайпери» з будь-якої відстані, не ховаються за невидимими укриттями й не ходять на місці. Ще виправлено баги зі Снорком, Химерою, Псевдогігантом і Тушканами.

Збалансовано боєприпаси: снайперські гвинтівки та кулемети тепер використовують різні типи набоїв — зокрема, 7.62×54 мм. Змінено ефекти кількох артефактів, додано новий — «Міцність», що збільшує відповідний показник екіпірування. Артефакти тепер працюють по-новому: наприклад, Ріг більше не дає сильного захисту від хімії та радіації, а Каніфоль та Порожнявка — додають витривалості, а не ваги чи захисту.

Щодо стабільності — в грі виправлено десятки проблем, які викликали краші, баги чи зниження FPS. Наприклад, краші при зіткненні з псі-фантомами, падіння продуктивності у «Генераторах», проблеми зі швидким відновленням на Xbox, збереженням у Прип’яті та відображенням інтерфейсу після псі-удару Контролера. Також — численні виправлення з NPC, квестами, діалогами та взаємодією з об’єктами.

У сюжеті та відкритому світі теж продовжують наводити лад. Виправлено десятки багів, через які двері були зачинені, персонажі зникали, місії зависали чи виконувалися некоректно. Наприклад, Коршунов більше не ковзає в ліфті, Штепсель не зникає під час місії, двері до Х-3 і Х-17 тепер відкриваються як треба, а загін Варти не застрягає під час «Штурму Дуги».

Модифікації — теж не оминули увагою. Як відомо, Zone Kit тепер доступний офіційно та важить рекордні 700 ГБ. Але зараз про інше: гравцям дозволили створювати власні моди або користуватися чужими через Steam Workshop та Mod.io. Можна змінювати зброю, анімації, механіки чи навіть сам світ Зони.

Серед дрібніших оновлень: покращення звуків, анімацій, HUD, прокрутки титрів, сортування інвентарю, підтримка 21:9 і 32:9, автоналаштування графіки та багато іншого.

Важливо: модифікації можуть не працювати з новим патчем, тому розробники радять вимкнути їх, якщо виникають проблеми. У попередньому оновленні GSC Game World виправили поведінку NPC та проблеми в місіях. Також раніше вони натякали на більш хардкорний режим, а ось точно підтвердили порт S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5.

Джерело: S.T.A.L.K.E.R. 2