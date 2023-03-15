Samsung анонсувала Galaxy A54 за 19 999₴ — Galaxy S23 для народу!

Без спеціального анонсу Samsung випустила смартфон середнього класу Galaxy A54 5G та дешевший A34 5G. Старша модель відрізняється найкращою камерою, продуктивністю та захистом. Від попередника Galaxy A54 5G вигідно відрізняє велика батарея.

Основна 50 МП камера Samsung Galaxy A54 5G при номінально меншій роздільній здатності (64 МП в A54) має великі пікселі, швидше фокусування та покращену оптичну стабілізацію зображення. OIS може компенсувати на 57% більші струси та вібрації (1,5°, порівняно з 0,95° у Galaxy A53). VDIS (цифрова стабілізація відео) тепер у 4 рази швидше реагує на тряску. Камеру також оснащено двопіксельним модулем автофокусу, що означає швидше та точніше фокусування навіть за слабкого освітлення та складних умов.

Крім основної, Galaxy A54 5G забезпечений надширококутною камерою на 12 МП, макрооб’єктивом 5 МП та селфі-камерою на 32 МП. Відео 4K можуть записувати обидва модулі, передній та задній. Фірмові функції редагування фото допоможуть видалити небажані елементи, такі як віддзеркалення або тіні.

Galaxy A54 5G оснащений новим процесором Exynos 1380, який повинен бути значно швидшим, ніж Exynos 1280, що використовується в Galaxy A53 5G. Систему на чипі виготовлено ​​за технологією 5 нм, чипсет містить чотири високопродуктивні ядра Cortex A78 – на два більше, ніж в Exynos 1280. Чип оснащений графічним ядром Mali-G68 MP5, яке на 20% швидше від Mali-G68 MP4 у попередника. Телефон оснащений 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ або 256 ГБ накопичувачем та слотом microSD.

Дисплей Super AMOLED з діагоналлю 6,4 дюйма (6,5 дюйма в A53) з роздільною здатністю Full HD+ (2400 x 1080) та частотою оновлення 120 Гц демонструє пікову яскравість до 1000 ніт. За словами компанії, стереодинаміки телефону отримали глибший бас та більше гучності. Вони підтримують Dolby Atmos та Voice Focus.

З комунікацій «на борту» смартфона є GPS, подвійний слот SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC і порт USB Type-C. Galaxy A54 5G живиться від акумулятора місткістю 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки до 25 Вт.

Корпус Samsung Galaxy A54 5G захищений склом Gorilla Glass спереду та ззаду. Він сертифікований за стандартом IP67 для захисту від пилу та вологи. Смартфон випускається у чотирьох кольорах: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet та Awesome White. Інтерфейс користувача One UI 5.1 заснований на Android 13, Samsung обіцяє до чотирьох основних оновлень версії ОС Android.

Окремо хочеться відзначити дизайн Samsung Galaxy A54 5G, який став ближчим до флагманських смартфонів компанії. Зокрема, телефон тепер дуже схожий на S21, у нього навіть є таке ж симпатичне бузкове забарвлення. Тильна камера втратила потворний загальний виступ – тепер це просто три об’єктиви, кожен зі своєю рамкою. Для багатьох зовнішність є істотною під час вибору телефону, вона безперечно стала привабливішою.

Смартфон Galaxy A54 5G вже можна купити в Україні — ціна стартує від 19 999₴ за версію зі 128 ГБ флеш-пам’яті.

Джерело: SamMobile