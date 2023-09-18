Новини Пристрої 18.09.2023 о 18:12

Samsung Galaxy S23 FE показали на 360-градусному відео

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Юрій Орос

Автор новин

Samsung Galaxy S23 FE показали на 360-градусному відео

Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував відео з поки не анонсованим смартфоном Galaxy S23 FE, де новинку від Samsung можна роздивитися майже з усіх боків.

Зображений на кадрах смартфон повністю повторює дизайн із попереднього витоку, де Galaxy S23 FE показали на фото від регулятора. Очікується, що для ринку США телефон оснащуватимуть Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — тим самим процесором, що й у сімейства Galaxy S22. В інших країнах — Exynos 2200. Буде варіант із 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Акумулятор на 4370 мАг.

 

Імовірно на задній панелі буде комбінація з 50-Мп основного, 12-Мп ширококутного та 10 Мп телефото об’єктивів. Galaxy S23 Fan Edition можуть представити в Індії до кінця цього місяця за ціною близько 650 доларів.

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