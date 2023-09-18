Samsung Galaxy S23 FE показали на 360-градусному відео

Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував відео з поки не анонсованим смартфоном Galaxy S23 FE, де новинку від Samsung можна роздивитися майже з усіх боків.
— Evan Blass (@evleaks) September 16, 2023
Зображений на кадрах смартфон повністю повторює дизайн із попереднього витоку, де Galaxy S23 FE показали на фото від регулятора. Очікується, що для ринку США телефон оснащуватимуть Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — тим самим процесором, що й у сімейства Galaxy S22. В інших країнах — Exynos 2200. Буде варіант із 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Акумулятор на 4370 мАг.
Імовірно на задній панелі буде комбінація з 50-Мп основного, 12-Мп ширококутного та 10 Мп телефото об’єктивів. Galaxy S23 Fan Edition можуть представити в Індії до кінця цього місяця за ціною близько 650 доларів.