Витік специфікацій Samsung Galaxy S24, S24 Plus і S24 Ultra — їх презентують 17 січня

Відомий інсайдер Еван Бласс поділився світлиною зі зворотним відліком до презентації Galaxy Unpacked. Там повідомляється, що подія почнеться о 3:00 за корейським часом 18 січня. У нас буде 20:00 17 січня. Бласс також поділився витоком специфікацій флагманської лінійки Samsung Galaxy S24, S24 Plus і S24 Ultra, яку й будуть представляти.

Згідно з цимим даними, Samsung знову пропонуватиме три моделі в рамках лінійки. Це стандартний Galaxy S24 з 6,2-дюймовим екраном, S24 Plus з діагоналлю 6,7 дюйма і S24 Ultra з екраном на 6,8 дюйма. Тут зазначено, що всі три смартфони працюють на новітньому флагманському процесорі Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3, хоча за межами США, Канади та Китаю телефони працюватимуть на власному процесорі Samsung Exynos 2400.

S24 Ultra матиме 200-Мп основний сенсор (як і S23 Ultra), а S24 та S24 Plus — 50-Мп. Телеоб’єктив S24 Ultra матиме 10-кратний зум, тоді як інші дві моделі — 3-кратний. Інші чутки про характеристики камер включають 10-Мп телефотосенсори на S24 і S24 Plus, а також пару телефотооб’єктивів на Ultra — один 50-Мп з 5-кратним оптичним зумом і один 10-Мп з 3-кратним оптичним зумом. Усі три телефони повинні оснащатися 12-Мп ультраширококутну та 12-Мп селфі-камери.

Що стосується акумуляторів, то, згідно з витоком специфікації, S24 має ємність 4 000 мАг, S24 Plus — 4 900 мАг, а Ultra — 5 000 мАг. Усі моделі захищені від води та пилу за стандартом IP68, а специфікація підтверджує, що в конструкції S24 Ultra буде використано титан, на відміну від алюмінію в S24 та S24 Plus.