Samsung офіційно представила SSD 990 EVO з гібридним інтерфейсом x4 PCIe 4.0 / x2 5.0

Samsung оприлюднила характеристики SSD 990 EVO, першого у світі твердотілого накопичувача з гібридним інтерфейсом PCIe, раніше відомого завдяки витоку. Він працює в режимах x4 PCIe 4.0 або x2 PCIe 5.0, вперше серед SSD M.2. Пропускна здатність залишається незмінною в обох випадках із продуктивністю до 5000/4200 МБ/с для послідовного читання/запису та 700K/800K IOPS випадкового читання/запису.

Накопичувач позиціюється як недорогий та разом с тим сучасний. 990 EVO оснащений ефективним 5 нм контролером та вдосконаленою 133-шаровою V6P TLC NAND пам’яттю Samsung. Попри заявлені PCIe 4.0 x4 або PCIe 5.0 x2 Samsung не конкретизує, у чому саме перевага такого рішення. Можливо це натяк на те, що у майбутньому з’являться й платформи з вужчим інтерфейсом PCIe 5.0 x2.

Samsung розповідає, що робота лише з двома смугами PCIe 5.0 не призведе до втрати продуктивності порівняно з інтерфейсом PCIe 4.0 x4 та, можливо, покращить енергоефективність. Ця комбінація та одностороння конструкція повинні зробити SSD хорошим вибором для ноутбуків або консолей.

Однак ціна робить Samsung 990 EVO трохи менш привабливим. Очікується, що накопичувач коштуватиме $125 та $210 за моделі 1 ТБ і 2 ТБ. Але можливо ціни будуть значно нижчими, як це сталося з 4 TB 990 Pro, попри загальне зростання вартості SSD.

Завдяки продуктивності та дизайну 990 EVO він більше схожий на наступника серії 980, ніж на 970 EVO або 970 EVO Plus. Відсутність DRAM та продуктивність PCIe 4.0, нижча за максимальну, можуть розчарувати ентузіастів, але 980 Pro та 990 Pro вже заповнюють цей простір. Цей накопичувач має забезпечити відносно високий рівень продуктивності разом з непоганою енергоефективністю.

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Джерело: Tom’s Hardware