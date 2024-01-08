Samsung 990 Evo ─ перший у світі SSD з гібридним підключенням PCIe 4.0 / PCIe 5.0

Samsung випадково опублікувала сторінку свого майбутнього твердотілого накопичувача NVMe 990 Evo з маркетинговими матеріалами та технічними характеристиками. 990 Evo – це SSD середнього класу, який забезпечує швидкість читання та запису 5000 МБ/с та 4200 МБ/с відповідно. Однак новинка унікальна своєю конфігурацією ліній PCIe.

Унікальною особливістю 990 Evo є підтримка PCIe 5.0, але тільки з двома лініями, що еквівалентно пропускній здатності чотирьох ліній PCIe 4.0, які накопичувач також пропонує. Поки що не зовсім зрозуміло, що змусило інженерів оснастити накопичувач одночасно чотирма лініями PCIe 4.0 та двома лініями PCIe 5.0. Твердотілі накопичувачі PCIe 4.0 чудово працюють у слотах PCIe 5.0, тому технічно 990 Evo не має жодних переваг у підтримці PCIe 5.0, особливо якщо враховувати, що PCIe 4.0 не є вузькою горловиною в цьому випадку.

Модель 990 Evo 1 ТБ 990 Pro 1 ТБ 970 Evo Plus 1 ТБ Формфактор M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Інтерфейс PCIe 4.0 x4/PCIe 5.0 x2 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Швидкість читання 5000 МБ/с 7450 МБ/с 3400 МБ/с Швидкість запису 4200 МБ/с 6900 МБ/с 2500 МБ/с Випадкові операції читання 680K IOPS 1,200K IOPS 500K IOPS Випадкові операції запису 800K IOPS 1,550K IOPS 450K IOPS

Однак існує нішевий сценарій, при якому ці дві лінії PCIe 5.0 можуть стати в пригоді. Хоча пропускна здатність двох ліній PCIe 5.0 та чотирьох ліній PCIe 4.0 становить 8000 МБ/с, існує різниця, якщо роз’єм підключення має лише дві лінії. На двоканальному інтерфейсі PCIe 5.0 твердотілий накопичувач із PCIe 4.0 зможе використовувати лише дві лінії, а його пропускна здатність скоротиться вдвічі ─ з 8000 МБ/с до 4000 МБ/с. Але Samsung 990 Evo зможе зберегти повну пропускну здатність, оскільки він може працювати за цими двома лініями на швидкостях PCIe 5.0. Крім того, використання двох смуг замість чотирьох також може заощадити трохи енергії.

Офіційний рівень цін нових SSD Samsung 990 Evo поки що не повідомляється. На сайті Amazon Germany з’явилися ціни цих новинок, але вони виявилися вищими, ніж у флагманського накопичувача 990 Pro, і незабаром їх видалили з сайту.

Джерело: tomshardware