Ціни SSD повернуться до рівня 2021 року, у 2024 вартість NAND зросте на 50% – TrendForce

TrendForce прогнозує, що ціни на пам’ять NAND зростуть на 50% у короткостроковій перспективі, що зрештою призведе до підвищення цін на SSD. Чипи NAND вже подорожчали у другій половині 2023 року, але здорожчають ще більше, оскільки виробники намагаються повернутися до прибутковості.
Значення 50%, наведене TrendForce, є метою таких компаній, як Samsung, SK hynix та Micron – виробників більшої частини NAND. Якщо відштовхуватися від сьогоднішніх цін, підвищення на 40% поверне ці компанії до беззбитковості, а зростання на 50% означатиме прибуток замість збитків.
Зміни цін уже можна побачити на спотовому ринку. Починаючи з липня 2023 року спостерігається поступове щомісячне зростання. Сьогодні ціни на 512 ГБ модулі TLC на 120% вищі, ніж у липні, а 256 ГБ і 128 ГБ TLC наростили 60% та 22% відповідно. Лише за грудень 2023 року ціни на TLC NAND 512 ГБ, 256 ГБ і 128 ГБ зросли на 7,4%, 4,2% і 4,6%. Підвищення на 50% поверне ціни на рівень липня 2021 року.
Джерелом зростання цін є зниження виробництва. З вересня Samsung скоротила виробництво на 50%, хоча на ринку вже відбулися стрибки цін через ліквідацію запасів.
З іншого боку, це чудова новина для індустрії пам’яті. Попередня частина року була важкою для галузі, особливо для Micron, яка втратила $2,3 млрд у першому кварталі. Хоча усі люблять дешеві компоненти для ПК, наявні ціни не є прийнятними.
SSD здорожчають: Samsung збільшуватиме ціну пам’яті NAND на 20% щокварталу
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Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Головний редактор проєкту «ТиКиїв» Live.Network, Київ
Marketing Manager Che IT Group
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Джерело: Tom’s Hardware