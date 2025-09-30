Samsung представила Galaxy Tab A11 та A11+: Helio G99, Dolby Atmos та 7 років оновлень від €180

Samsung офіційно представила новий бюджетний планшет Galaxy Tab A11, а також його більшого та функціональнішого побратима Galaxy Tab A11+.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11 обладнаний 8,7-дюймовим LCD-дисплеєм, тоді як Galaxy Tab A11+ має більший екран діагоналлю 11 дюймів. Обидві моделі підтримують частоту оновлення зображення 90 Гц. Базова версія Galaxy Tab A11 працює на чипі MediaTek Helio G99 (як в торішніх Redmi Note 14 4G та 14 Pro 4G). А от процесор старшої моделі наразі не розголошується. Пристрої можуть мати 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ вбудованого сховища. Для додаткового зберігання даних передбачена можливість розширення через карту пам’яті microSD місткістю до 2 ТБ.

За автономність відповідають різні батареї: у Galaxy Tab A11 акумулятор має місткість 5400 мА·год, а в A11+ — 7040 мА·год. Старша модель також підтримує швидке заряджання потужністю 25 Вт, тоді як для базового A11 швидкість поки не уточнюють, але ймовірно, йдеться про потужність 15 Вт, як у торішніх Tab A9 та Tab A9+. Пристрої зберегли 3,5 мм роз’єм для навушників і мають підтримку Dolby Atmos. Виробник обіцяє 7 років оновлень ОС та безпеки, як і в інших планшетів серії Galaxy Tab 11. З коробки встановлена версія Android 15.

Окрім кращої батареї та більшого дисплея модель Galaxy Tab A11+ має ще одну перевагу — підтримку DeX-режиму. Це дозволяє використовувати планшет як спрощену заміну ПК із багатозадачністю, хоча працювати він зможе лише на власному екрані. Поки що невідомо, чи отримає A11+ порт USB 3.0, що могло б розширити його можливості.

Планшет Galaxy Tab A11 уже доступний у деяких регіонах. Ціна стартує з позначки €180 за конфігурацію 4+64 ГБ пам’яті і досягає €230. Ціни, що називають у перших регіонах продажу, стосуються моделей із підтримкою лише Wi-Fi. Водночас у деяких країнах буде доступна й 5G-версія. Більша версія Galaxy Tab A11+ надійде у продаж ближче до кінця року. Її ціна наразі не розголошується.

Джерело: gsmarena