Epic Games Store віддає культову RPG про детектива з амнезією

Epic Games Store / Disco Elysium

Epic Games Store оновив щоденну святкову роздачу — цього разу магазин віддає культову RPG про детектива з амнезією.

Забрати гру можна лише сьогодні до 18:00, після чого її замінить наступний різдвяний подарунок. Новинка прийшла на заміну The Callisto Protocol, яку дарували 24-25 грудня. Epic Games вже тиждень щодня дарує різні тайтли, і нинішня роздача — одна з найбільш помітних у списку.

Йдеться про Disco Elysium The Final Cut — рольову гру, де немає звичних для RPG сутичок зі зброєю, оскільки вона зробила собі ім’я текстом і діалогами. Ви граєте за детектива, який прокидається з повною амнезією та береться за складну справу у вигаданому місті Ревашоль. Історія розкривається через діалоги, вибір реплік і спілкування з місцевими мешканцями. А паралельно детектив, в якого проблеми з алкоголем, бореться із власними внутрішніми демонами.

Гра подається у форматі ізометричної RPG. Замість класичних характеристик доступні 24 навички, які відкривають різні сторони особистості персонажа. Вони постійно втручаються в події, коментують ситуації та підштовхують до різних рішень. Фактично це внутрішні голоси, з якими доводиться співіснувати протягом усього проходження.

Основна історія Disco Elysium займає близько 23–30 годин, а з побічними завданнями та повним зануренням проходження легко розтягується до 40–60 годин і більше. Все сильно залежить від темпу читання й бажання заглиблюватися в деталі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Epic Games Store вже сьогодні о 18:00 відкриє наступний щоденний подарунок у межах святкової роздачі. Платформа щодня дарує ігри до 31 грудня, після чого повернеться до класичного щотижневого формату.