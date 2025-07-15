Новини Кіно 15.07.2025 comment views icon

Серіал «Гаррі Поттер» представив перший кадр із новим Геґрідом

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Серіал «Гаррі Поттер» представив перший кадр із новим Геґрідом
Роббі Колтрейн (Геґрід) і Деніел Редкліфф (Гаррі) у серії фільмів «Гаррі Поттер» від Warner Bros.

HBO представив перший погляд на нового Геґріда в серіалі «Гаррі Поттер» у виконанні Ніка Фроста.

У книгах Джоан Ролінг Рубеус Геґрід — це лісник Гоґвортсу та викладач догляду за магічними істотами, якого в серії фільмів WB початково зобразив покійний Роббі Колтрейн.

«Хоча я справді усвідомлюю, яке завдання стоїть переді мною з погляду дивовижної гри Роббі, я в жодному випадку не намагатимусь їм бути», — говорив Фрост в інтерв’ю Collider. «Я спробую зробити не щось “інше”,  потрібно з повагою ставитись до теми, але в її межах є простір для дрібниць».

Нік Фрост в образі нового Геґріда для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO
Нік Фрост в образі нового Геґріда для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO

Нік Фрост відомий своєю співпрацею з Саймоном Пеггом у фільмах «Зомбі на ім’я Шон» та «Прибулець Павло». Також Фрост грав у надприродному комедійному серіалі Prime Video «Шукачі правди» та живому рімейку «Як приборкати дракона».

Раніше нам представили перший погляд на самого Гаррі Поттера, якого в серіалі гратиме Домінік Маклафлін. Разом з Арабеллою Стентон (Герміона) та Алістером Стаутом (Рон) юний актор пройшов кастинг серед понад 30 тисяч кандидатів.

Перший погляд на Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера / HBO
Перший погляд на Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера

Серед решти акторського складу: розкритикований Паапа Ессієду у ролі Снейпа, Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Джон Літґоу (Албус Дамблдор), Люк Таллон (Квірінус Квірелл) та Пол Вайтхаус (Аргус Філч); нові Дурслі та Малфої, а також Рорі Вілмот у ролі Невілла Лонгботтома, Амос Кітсон у ролі Дадлі Дурслі, Луїза Брілі у ролі мадам Роланди Гуч та Антон Лессер у ролі Гарріка Олівандера.

Частину епізодів зрежисує Марк Майлод («Гра престолів»), тоді як головною сценаристкою виступила Франческа Гардінер («Спадкоємці»). Авторка оригінальних книг Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка. Раніше вона стикнулася з критикою зірки The Last Of Us Педро Паскаля, який закликав бойкотувати нове шоу через ставлення письменниці до ЛГБТ.

Знімання першого сезону стартували вчора і мають завершитись навесні 2026 року; після двомісячної перерви стартує виробництво другого. В HBO планують зняти по сезону на кожну з семи книг, що займе близько 10 років. Прем’єра запланована на 2027 рік на HBO та HBO Max.

Джерело: Deadline, Collider

Популярні новини

Краще надихатися пилу з Місяця, ніж брудного повітря з Землі, — вчені
Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
Один допис у Reddit змусив режисера «Людина-павук: Додому шляху нема» змінити ключовий момент фільму
Відомий криптотрейдер втратив $15 млн лише за 10 днів
В Естонії криптомільярдер під час спроби викрадення відкусив нападникові палець
Власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі
Новий гібридний універсал BYD Seal 06 DM-i — запас ходу від Києва до Амстердама за ціною від $15 300
В наукових статтях виявили приховані промти для ШІ, які вимагають «лише позитивних» відгуків
Режисер «Дюни» Дені Вільньов зніме новий фільм про Джеймса Бонда
У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші
Трейлер бойовика-антиутопії «Людина, що біжить» — Глен Павелл в кривавій бійні на виживання
«Я вже знаю, де поховані тіла»: новий трейлер «Венздей» повертає Дженну Ортегу до ще більш містичного Невермору
Китайські техногіганти готові запустити юань-стейблкоїни
Світ навпаки: робот з ШІ пише листи вручну, а люди розучилися
Понад $50 млн за розміщення гри у Game Pass — менеджер Microsoft проговорився у резюме
Жителі Данії отримають авторське право на тіло, голос та обличчя для захисту від ШІ
У MIT створили кишеньковий 3D-принтер, що друкує об’єкти за секунди
«Алло» розпочинає продаж авто Xiaomi SU7 — доступні чотири моделі від 1,38 млн грн
Відкопайте: Microsoft «реанімувала» Skype для бізнесу, бо Teams не впорався
Том Голланд: «Людина-павук 4» поверне Marvel до «старої школи кіно» зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами
Samsung Galaxy Fold7 «засвітився» на фото — нові деталі та характеристики
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати