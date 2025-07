Серіал «Гаррі Поттер» представив перший кадр із новим Геґрідом

Роббі Колтрейн (Геґрід) і Деніел Редкліфф (Гаррі) у серії фільмів «Гаррі Поттер» від Warner Bros.

HBO представив перший погляд на нового Геґріда в серіалі «Гаррі Поттер» у виконанні Ніка Фроста.

У книгах Джоан Ролінг Рубеус Геґрід — це лісник Гоґвортсу та викладач догляду за магічними істотами, якого в серії фільмів WB початково зобразив покійний Роббі Колтрейн.

«Хоча я справді усвідомлюю, яке завдання стоїть переді мною з погляду дивовижної гри Роббі, я в жодному випадку не намагатимусь їм бути», — говорив Фрост в інтерв’ю Collider. «Я спробую зробити не щось “інше”, потрібно з повагою ставитись до теми, але в її межах є простір для дрібниць».

Нік Фрост відомий своєю співпрацею з Саймоном Пеггом у фільмах «Зомбі на ім’я Шон» та «Прибулець Павло». Також Фрост грав у надприродному комедійному серіалі Prime Video «Шукачі правди» та живому рімейку «Як приборкати дракона».

Раніше нам представили перший погляд на самого Гаррі Поттера, якого в серіалі гратиме Домінік Маклафлін. Разом з Арабеллою Стентон (Герміона) та Алістером Стаутом (Рон) юний актор пройшов кастинг серед понад 30 тисяч кандидатів.

Серед решти акторського складу: розкритикований Паапа Ессієду у ролі Снейпа, Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Джон Літґоу (Албус Дамблдор), Люк Таллон (Квірінус Квірелл) та Пол Вайтхаус (Аргус Філч); нові Дурслі та Малфої, а також Рорі Вілмот у ролі Невілла Лонгботтома, Амос Кітсон у ролі Дадлі Дурслі, Луїза Брілі у ролі мадам Роланди Гуч та Антон Лессер у ролі Гарріка Олівандера.

Частину епізодів зрежисує Марк Майлод («Гра престолів»), тоді як головною сценаристкою виступила Франческа Гардінер («Спадкоємці»). Авторка оригінальних книг Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка. Раніше вона стикнулася з критикою зірки The Last Of Us Педро Паскаля, який закликав бойкотувати нове шоу через ставлення письменниці до ЛГБТ.

Знімання першого сезону стартували вчора і мають завершитись навесні 2026 року; після двомісячної перерви стартує виробництво другого. В HBO планують зняти по сезону на кожну з семи книг, що займе близько 10 років. Прем’єра запланована на 2027 рік на HBO та HBO Max.

Джерело: Deadline, Collider