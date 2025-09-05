Новини Кіно 05.09.2025 comment views icon

Серіал "Газета" представив новий фінал для Dunder Mifflin і показав ще одного персонажа "Офісу"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Серіал "Газета" представив новий фінал для Dunder Mifflin і ще одного "старого" персонажа "Офісу"
Кадри з серіалу "Газета"

Виявляється, Оскар Мартінес був не єдиним персонажем оригінального “Офісу”, який повернувся в серіал-спіноф “Газета”.

В тексті присутні спойлери до першого епізоду серіалу “Газета”.

Відучора на Peacock стартував серіал “Газета” — спіноф культового “Офісу”, який на цей раз оповідає про редакцію однієї з газет штату Огайо. Ще до офіційної прем’єри було оголошено, що в “Газеті” з’явиться один з персонажів “оригінального” серіалу, бухгалтер Оскар Мартінес. Утім перший епізод спінофу представив ще одного ветерана “Офісу” — побічного персонажа Боба Венса, чоловіка Філліс і власника компанії Vance Refrigeration, що розташовувалось по сусідству з Dunder Mifflin.

Кадри з серіалу "Газета"
Кадри з серіалу “Газета”

Саме Бобу випала честь розказати групі документалістів, як зрештою завершилась історія паперової компанії й філіалу, яким від початку керував Майкл Скотт. Виявляється, Dunder Mifflin не працює з 2019 року, хоча Філліс і Стенлі все ще підтримують спілкування; а на його місці розташувалась компанія лазерної хірургії очей та видалення татуювань під назвою One and Done.

Далі Венс відкриває сайт Торгової палати й повідомляє, що Dunder Mifflin була придбана паперовою компанією Enervate з Толедо, штат Огайо. Куди й прямують документалісти, виявляючи, що Enervate серед іншого виробляє туалетний папір і має газету, редакція якої зрештою і стає головними героями нового шоу.

Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон
Кадри з серіалу “Газета”

Надалі документалісти слідкуватимуть за роботою нового редактора Toledo Truth Teller Неда Семпсона (Донал Глісон), який усіма силами намагається згуртувати колектив і відновити минулу славу газети. Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі.

Нагадаємо, що серіал “Газета” вже отримав перші оцінки, стартувавши з 85% на Rotten Tomatoes. У рецензіях пишуть, що шоу  відчувається, як нове переосмислення “формули ситкому про робоче місце” з “духом Офісу”, самі персонажі чарівні й комічні, хоча Глісон в цьому випадку представляє протилежність Майклу Скотту, який надмірно захоплений своєю справою.

Як “Офіс”, але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу “Газета”

Джерело: ScreenRant, Comicbook

Популярні новини

arrow left
arrow right
Серіал "Проблема 3 тіл" залучив одну з найцікавіших зірок "Гри престолів" — зйомки другого сезону розпочато
Перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» — CD Projekt RED і Netflix анонсували другий сезон
Фінальний епізод "Декстер: Воскресіння" з’явився у мережі — російською мовою
Марафон в світі "Офісу": серіал "Газета" випустить 10 епізодів за раз
Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла Скотта
Четвертий сезон серіалу "Ззовні" представить "доньку пастора" і вийде у 2026 році
Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Марк Фрост, співавтор «Твін Пікс», заперечує продовження серіалу без Девіда Лінча
Всі сезони серіалу "Лицар сімох королівств" виходитимуть з перервою у рік — 2 та 3 знімуть один за одним
Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки
"Усі вмирають від бажання це побачити": серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" отримав "моторошну" дату релізу
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Серіал "Чужий: Земля" побив рекорд франшизи найвищою оцінкою на Rotten Tomatoes
Помилка в перекладі «Гри в кальмара» зіпсувала передісторію Гравця 388
Перші деталі серіалу God of War — історія про пригоди Кратоса й Атрея, готують два сезони (в першому 10 епізодів)
Нові кадри зі зйомок серіалу "Гаррі Поттер": родина Візлі прямує на платформу 9¾
Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон
Серіал жахів «Воно» натякає на дивний зв’язок Пеннівайза з кінохітом Стівена Кінга 31-річної давнини
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати