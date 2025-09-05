Серіал "Газета" представив новий фінал для Dunder Mifflin і показав ще одного персонажа "Офісу"

Кадри з серіалу "Газета"

Виявляється, Оскар Мартінес був не єдиним персонажем оригінального “Офісу”, який повернувся в серіал-спіноф “Газета”.

В тексті присутні спойлери до першого епізоду серіалу “Газета”.

Відучора на Peacock стартував серіал “Газета” — спіноф культового “Офісу”, який на цей раз оповідає про редакцію однієї з газет штату Огайо. Ще до офіційної прем’єри було оголошено, що в “Газеті” з’явиться один з персонажів “оригінального” серіалу, бухгалтер Оскар Мартінес. Утім перший епізод спінофу представив ще одного ветерана “Офісу” — побічного персонажа Боба Венса, чоловіка Філліс і власника компанії Vance Refrigeration, що розташовувалось по сусідству з Dunder Mifflin.

Саме Бобу випала честь розказати групі документалістів, як зрештою завершилась історія паперової компанії й філіалу, яким від початку керував Майкл Скотт. Виявляється, Dunder Mifflin не працює з 2019 року, хоча Філліс і Стенлі все ще підтримують спілкування; а на його місці розташувалась компанія лазерної хірургії очей та видалення татуювань під назвою One and Done.

Далі Венс відкриває сайт Торгової палати й повідомляє, що Dunder Mifflin була придбана паперовою компанією Enervate з Толедо, штат Огайо. Куди й прямують документалісти, виявляючи, що Enervate серед іншого виробляє туалетний папір і має газету, редакція якої зрештою і стає головними героями нового шоу.

Надалі документалісти слідкуватимуть за роботою нового редактора Toledo Truth Teller Неда Семпсона (Донал Глісон), який усіма силами намагається згуртувати колектив і відновити минулу славу газети. Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі.

Нагадаємо, що серіал “Газета” вже отримав перші оцінки, стартувавши з 85% на Rotten Tomatoes. У рецензіях пишуть, що шоу відчувається, як нове переосмислення “формули ситкому про робоче місце” з “духом Офісу”, самі персонажі чарівні й комічні, хоча Глісон в цьому випадку представляє протилежність Майклу Скотту, який надмірно захоплений своєю справою.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: ScreenRant, Comicbook