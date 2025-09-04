Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон

Кадри з серіалу "Офіс"

Серіал-спіноф культового “Офісу” під назвою “Газета” стартував з непоганими оцінками від критиків і вже випустив анонс другого сезону — за день до офіційного дебюту першого на Peacock.

Дія серіалу “Газета” відбувається у світі “Офісу”, але на цей раз команда документалістів прямує до редакції однієї з газет штату Огайо, яка ділить офіс з виробництвом туалетного паперу. Команда отримує нового редактора Неда Семпсона, який усіма силами намагається згуртувати колектив і відновити минулу славу Toledo Truth Teller.

Головну роль взяв на себе Доналл Глісон (Білл Візлі у фільмах “Гаррі Поттер”), тоді як зі старого складу “Офісу” повернувся Оскар Нуньєс, який продовжить грати роль бухгалтера — але вже в Toledo Truth Teller, а не Dunder Mifflin. Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі.

Шоуранерами виступили Майкл Коман та творець американського “Офісу” Грег Денієлс.

Що кажуть критики про “Газету”?

Наразі у серіалу цілком пристойні 85% “свіжості” на Rotten Tomatoes на основі 50+ рецензій.

У відгуках пишуть, що “Газета” відчувається, як нове переосмислення “формули ситкому про робоче місце” з “духом Офісу”, самі персонажі чарівні і комічні, хоча Глісон в цьому випадку представляє протилежність Майклу Скотту, який надмірно захоплений своєю справою.

“Газета” не ламає шаблонів, але вчиться на досвіді. Це розумна, мила та чарівна комедія з чудовим акторським складом, яка заповнить ту прогалину, якої бракувало з часів закінчення “Офісу” та “Парків і зон відпочинку”, Рос Бонайме, Collider.

“Газета” йде слідами “Офісу” в жанрі крінжу, насолоджуючись персонажами, які не можуть перестати копати собі ями”, — Белен Едвардс, Mashable.

“Повернення Оскара Нуньєса до ролі Оскара Мартінеса… тут таке ж веселе, а спосіб, у який сценаристи розвивають образ Мартінеса, є одним із найрозумніших у серіалі”, — Клінт Гейдж, IGN.

“Серіал одразу дає зрозуміти: тут немає ні Майкла, ні Джима, ні Двайта. Натомість це абсолютно нові особистості, в яких варто інвестувати, і вже до другого епізоду ви захоплюєтеся їхніми пригодами”, — Нагір Чемберс, Big Gold Belt Media.

“Офісу” знадобилися роки, щоб досягти успіху. “Газета” має міцну основу для майбутньої величі”, — Джуліан Роман, MovieWeb.

Вже сьогодні, 4 вересня, “Газета” стартує на Peacock одразу з 10 епізодами.

