Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон

Катерина Даньшина

Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон
Кадри з серіалу "Офіс"

Серіал-спіноф культового “Офісу” під назвою “Газета” стартував з непоганими оцінками від критиків і вже випустив анонс другого сезону — за день до офіційного дебюту першого на Peacock.

Дія серіалу “Газета” відбувається у світі “Офісу”, але на цей раз команда документалістів прямує до редакції однієї з газет штату Огайо, яка ділить офіс з виробництвом туалетного паперу. Команда отримує нового редактора Неда Семпсона, який усіма силами намагається згуртувати колектив і відновити минулу славу Toledo Truth Teller.

Головну роль взяв на себе Доналл Глісон (Білл Візлі у фільмах “Гаррі Поттер”), тоді як зі старого складу “Офісу” повернувся Оскар Нуньєс, який продовжить грати роль бухгалтера — але вже в Toledo Truth Teller, а не Dunder Mifflin. Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі.

Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон
Акторський склад серіалу “Газета” / Peacock

Шоуранерами виступили Майкл Коман та творець американського “Офісу” Грег Денієлс.

Що кажуть критики про “Газету”?

Наразі у серіалу цілком пристойні 85% “свіжості” на Rotten Tomatoes на основі 50+ рецензій.

Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон

У відгуках пишуть, що “Газета” відчувається, як нове переосмислення “формули ситкому про робоче місце” з “духом Офісу”, самі персонажі чарівні і комічні, хоча Глісон в цьому випадку представляє протилежність Майклу Скотту, який надмірно захоплений своєю справою.

  • “Газета” не ламає шаблонів, але вчиться на досвіді. Це розумна, мила та чарівна комедія з чудовим акторським складом, яка заповнить ту прогалину, якої бракувало з часів закінчення “Офісу” та “Парків і зон відпочинку”, Рос Бонайме, Collider. 
  • “Газета” йде слідами “Офісу” в жанрі крінжу, насолоджуючись персонажами, які не можуть перестати копати собі ями”, — Белен Едвардс, Mashable.
  • “Повернення Оскара Нуньєса до ролі Оскара Мартінеса… тут таке ж веселе, а спосіб, у який сценаристи розвивають образ Мартінеса, є одним із найрозумніших у серіалі”, — Клінт Гейдж, IGN.
  • “Серіал одразу дає зрозуміти: тут немає ні Майкла, ні Джима, ні Двайта. Натомість це абсолютно нові особистості, в яких варто інвестувати, і вже до другого епізоду ви захоплюєтеся  їхніми пригодами”, — Нагір Чемберс, Big Gold Belt Media.
  • “Офісу” знадобилися роки, щоб досягти успіху. “Газета” має міцну основу для майбутньої величі”, — Джуліан Роман, MovieWeb.

Вже сьогодні, 4 вересня, “Газета” стартує на Peacock одразу з 10 епізодами.

Трейлер

Уривок серіалу

