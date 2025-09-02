Шоуранер "Офісу" пояснив, чому лише Оскара повернули в серіал "Газета"

Оскар Нуньєс повертається в серіалі "Газета" — спінофі хітового "Офісу"

Оскар Нуньєс став єдиним актором “Офісу”, який повторив свою роль у спінофі під назвою “Газета” — через 12 років з моменту виходу останнього епізоду “оригінального” серіалу.

В інтерв’ю The Hollywood Reporter шоуранер американського “Офісу” Грег Деніелс пояснив, що саме Оскар був тим персонажем, який не отримав гідного завершення і мав “великий потенціал для кількох історій” про улюбленого бухгалтера “Дандер Міффлін”.

“Якщо поглянути на фінал “Офісу”, то багато персонажів мають завершення і вони здебільшого рухались у різних напрямках, залишаючи “Дандер Міффлін”. Оскар фактично лишався таким самим, як і на початку. Тому його повернення має сенс”, — каже Деніелс.

“Оскар просто дуже кумедний, і я його люблю», — додав співшоуранер “Газети” Майкл Коман. “Він чудово працює, бо вписується майже в будь-який ансамбль. Він робить шоу смішнішим”.

Серіал “Газета” розкаже про занепалу редакцію однієї з газет штату Огайо, яка ділить офіс з виробництвом туалетного паперу, й отримує нового головного редактора Неда Семпсона (Доналл Глісон), головна мета якого — згуртувати колектив і відновити минулу славу Toledo Truth Teller. Минулого місяця ми бачили перший трейлер, де Оскар, який тепер працює як бухгалтер редакції, був не надто радим побачити ту саму групу документалістів.

Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі. Утім, якщо початково і були надії на камео зірок “Офісу” Стіва Карелла (Майкла), Джона Кразінськи (Джим) чи Двайта (Рейн Вілсон), то шоуранери їх остаточно розвіяли:

“Більшість акторів отримали фінали для своїх історій, і не думаю, що вони захочуть знову показати персонажів просто для того, щоб з’явитися в черговому шоу. Для мене було дуже важливо створити серіал, який міг стати самостійним, зробити собі ім’я і не потребувати запрошення зірок зі старого”, — додав Деніелс.

“Газета” дебютує на Peacock вже за два дні, 4 вересня — одразу з 10 епізодами.