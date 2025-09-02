Новини Кіно 02.09.2025 comment views icon

Шоуранер "Офісу" пояснив, чому лише Оскара повернули в серіал "Газета"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Шоуранер "Офісу" пояснив, чому лише Оскара повернули в серіал "Газета"
Оскар Нуньєс повертається в серіалі "Газета" — спінофі хітового "Офісу"

Оскар Нуньєс став єдиним актором “Офісу”, який повторив свою роль у спінофі під назвою “Газета” — через 12 років з моменту виходу останнього епізоду “оригінального” серіалу.

В інтерв’ю The Hollywood Reporter шоуранер американського “Офісу” Грег Деніелс пояснив, що саме Оскар був тим персонажем, який не отримав гідного завершення і мав “великий потенціал для кількох історій” про улюбленого бухгалтера “Дандер Міффлін”.

“Якщо поглянути на фінал “Офісу”, то багато персонажів мають завершення і вони здебільшого рухались у різних напрямках, залишаючи “Дандер Міффлін”. Оскар фактично лишався таким самим, як і на початку. Тому його повернення має сенс”, — каже Деніелс.

“Оскар просто дуже кумедний, і я його люблю», — додав співшоуранер “Газети” Майкл Коман. “Він чудово працює, бо вписується майже в будь-який ансамбль. Він робить шоу смішнішим”.

Оскар Нуньєс у серіалі "Газета"
Кадри серіалу “Газета”

Серіал “Газета” розкаже про занепалу редакцію однієї з газет штату Огайо, яка ділить офіс з виробництвом туалетного паперу, й отримує нового головного редактора Неда Семпсона (Доналл Глісон), головна мета якого — згуртувати колектив і відновити минулу славу Toledo Truth Teller. Минулого місяця ми бачили перший трейлер, де Оскар, який тепер працює як бухгалтер редакції, був не надто радим побачити ту саму групу документалістів.

Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла СкоттаЯк "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"

Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі. Утім, якщо початково і були надії на камео зірок “Офісу” Стіва Карелла (Майкла), Джона Кразінськи (Джим) чи Двайта (Рейн Вілсон), то шоуранери їх остаточно розвіяли:

“Більшість акторів отримали фінали для своїх історій, і не думаю, що вони захочуть знову показати персонажів просто для того, щоб з’явитися в черговому шоу. Для мене було дуже важливо створити серіал, який міг стати самостійним, зробити собі ім’я і не потребувати запрошення зірок зі старого”, — додав Деніелс.

“Газета” дебютує на Peacock вже за два дні, 4 вересня — одразу з 10 епізодами.

Серіал “Гаррі Поттер” повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу

Популярні новини

arrow left
arrow right
Серіал "Декстер: Первородний гріх" закрили після оголошення про 2-й сезон
Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема
Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк
Перший погляд на приквел "Хлопаків" із Солдатиком — детектив у сетингу Нью-Йорка 1950-х з "дивними" костюмами супергероїв
«Покручений метал» повернеться на Peacock 31 липня — трейлер 2-го сезону з Акселем, Каліпсо і турніром
Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"
Фінальний епізод "Декстер: Воскресіння" з’явився у мережі — російською мовою
Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Епізоди до 3-х годин? Творець «Дивних див» відповідає на чутки про «дикий» хронометраж п'ятого сезону
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання
Перші два сезони серіалу «Гаррі Поттер» отримають по 6 епізодів і зйомки «одне за одним», Волдеморта вже обрали — ЗМІ
Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух
Третій сезон «Гри в кальмара» побив рекорд з переглядів Netflix за 3 дні — попри жахливі оцінки глядачів
Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"
Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)
Перший погляд на Езру Бріджера у 2 сезоні «Асоки» — знайомі шрами, але без бороди
«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Вартість серіалу «Чужий: Земля» перевищила $250 млн, а творці націлені на масштаби «Гри престолів»
"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати