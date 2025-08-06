Серіал "Лицар сімох королівств" продовжили на 2 та 3 сезони, в кожному — по 6 епізодів тривалістю 30-35 хвилин

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO

Серіал “Лицар сімох королівств” отримає щонайменше три сезони — перший дебютує вже у 2026 році, тоді як другий перебуває у розробці.

Керівники HBO не робили офіційних заяв, але де-не-де натякали на це.

“Ми вже плануємо, як побудуємо історію на три сезони загалом. Ми не заявляємо офіційно, але це виглядає дуже добре. Ми розглядаємо історію як цілісний твір, на 2-й та 3-й сезони, тому що є три новели”.

Нині перевірений інсайдер галузі Деніель Ріхтман (через Redanian Intelligence) інформує, що серіал продовжили одразу на 2 і 3 сезони. Усі матимуть по 6 епізодів, тривалістю 30-35 хвилин

“Лицар сімох королівств” — це серіал-приквел до “Гри престолів”, дія якого розгортається приблизно за 100 років до подій “Гри престолів” та через 100 років після подій “Дому дракона” і зосереджена навколо пригод Лицаря Дункана Високого та його юного зброєносця Егга. В основу історії лягла однойменна серія новел Джорджа Р. Р. Мартіна.

Головні ролі в екранізації взяли на себе Пітер Клеффі та Декстер Сол Ансел, серед решти акторського складу — Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн). Шоуранерами та сценаристами виступили Мартін та Айра Паркери (“Симпатик”, “Дім дракона”), серед режисерів — Сара Адін Сміт (“Уроки хімії”) і Овен Гарріс (“Чорне дзеркало”), Раян Кондалл (“Дім дракона”) приєднався у складі виконавчих продюсерів.

Очікувалось, що перший сезон вийде цьогоріч, але його без оголошення причин перенесли на 2026 рік. Раніше ми бачили кілька кадрів і один короткий тизер, тоді як більше інформації надав сам Мартін, який повністю переглянув шоу:

“Айра і його команда закінчили перший сезон кілька місяців тому і перейшли до постпродакшну”, — писав Мартін у січні. “Я щойно переглянув усі шість епізодів (правда, останні два в чорнових версіях), і вони мені сподобалися. Дунк і Егг завжди були моїми улюбленими персонажами, а актори, яких ми знайшли для їхнього втілення, просто неймовірні. Решта акторського складу також приголомшливі”.

З його ж слів відомо, що “90% подій серіалу відбуватимуться у полі з наметами”, хоча декорації вийшли “чудовими”. Франческа Одрі з HBO тим часом зазначала, що попри скромний бюджет у $10 млн за епізод, перший сезон “Лицаря сімох королівств” покаже “вражаючі битви” — не гірші, ніж у перших двох шоу за творами Мартіна. Для порівняння: останній сезон “Гри престолів” коштував $15 млн за епізод, тоді як кожна із серій “Дому дракона” обійшлось у близько $20 млн.

Нині цікаво, як HBO “розіб’є” графіки для серіалів з одного всесвіту — “Лицар сімох королівств” попередньо запланований на зиму, тоді як третій сезон “Дому дракона” також зберігає собою дату релізу на 2026 рік.