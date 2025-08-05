Новини Кіно 05.08.2025 comment views icon

"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні

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Катерина Даньшина

Редактор новин

"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні
Ар'я Старк у серіалі "Гра престолів"

На відміну від “Гри престолів” родина Старків не відіграє чільної ролі в серіалі “Дім дракона”, однак один із нових персонажів третього сезону є своєрідним “аналогом” Ар’ї Старк — і це Алісанна Блеквуд.

Хто така Алісанна Блеквуд?

Алісанна, також відома як “Чорна Алі”, є представницею Дому Блеквудів з Річкових земель, які доводили свою вірність Рейнірі в першому та другому сезонах “Дому дракона”. Творці серіалу мали можливість представити персонажа в епізоді “Палаючий млин”, але не зробили цього. Вважається, що саме стріла Алі вбила Амоса Брекена.

Алі — це люта воїнка і неймовірна вправна лучниця, яка хоч і не схожа зовні на Ар’ю, але дуже наближена до неї за характером. Персонажку гратиме Енні Шаперо у трьох з загалом восьми епізодів третього сезону “Дому дракона”.

"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні — безстрашну воїтельку Чорну Алі
Акторка Енні Шаперо, яка зіграє Чорну Алі, і герб Дому Блеквудів

Ще трохи Старків у серіалі “Дім дракона”

Найвідомішим представником Півночі у серіалі нині є лорд Кріган Старк (Том Тейлор), який на початку другого сезону присягнув на вірність королеві Рейнірі Таргарієн. В третьому армія “вовків” Крігана братиме участь у битві у Річкових землях.

"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні
Принц Джакеріс Веларіон і Кріган Старк у серіалі “Дім дракона”

Зважаючи на каст Алі, Кріган матиме суттєву роль у третьому сезоні, оскільки допомагає їй перетворитися на “справжню Старк”. Далі спойлери до сюжету третього і, можливо, подальших сезонів “Дому дракона”:

Алісанна очолює армії лучників у битві у Річкових землях і бере участь у боротьбі на Королівському шляху (останній етап громадянської війни), де перемагає лорда Борроса Баратеона. Сам Кріган прибуває до Королівської Гавані після смерті короля Ейгона II Таргарієна та починає прибирати залишений безлад. Лорд Вінтерфелла одразу ж закохується в Алісанну та, в обмін на згоду помилувати Корліса Веларіона, просить її вийти за нього заміж, на що вона погоджується. Кріган та Чорна Алі зрештою повертаються, щоб правити Північчю, і народжують кількох дітей.

Відмінності у книгах та серіалі

Для фанів підтвердження ролі Алі у третьому сезоні “Дома дракона” — захоплива новина, зважаючи на те, що це один із найцікавіших персонажів Старків в історії “Гри престолів”. Разом з тим, це натяк на зміни в адаптації Джорджа Мартіна, оскільки персонажка не фігурує у розділах “Вогню і крові”, які мали б екранізувати в третьому сезоні.

Раніше з’являлись повідомлення про знімання сцен із Деймоном Таргарієном, річковими лордами та іншими ключовими персонажами — відсутніми у книзі.

Дім дракона
Рейніра і Деймон Таргарієни у серіалі “Дім дракона”

Сам Мартін, нагадаємо, критикував творців серіалу за “токсичні зміни” в оповіді, які можуть “порушити логіку наступних сезонів”.

Серіал “Дім дракона”, заснований на книзі “Вогонь і кров”, а його дія розгортається за 200 років до подій “Гри престолів” з оповіддю про протистояння чорних та зелених Таргарієнів. Обидва сезони отримали рекордні перегляди, хоча фінал другого піддали критиці, зокрема за велику кількість затягнутих діалогів та інтриг разом з відсутністю довгоочікуваної морської битви (шоуранери вже обіцяли, що покажуть її на початку третього).

Перші два сезони “Дому дракона” наразі транслюються на HBO Max, з офіційною українською озвучкою — на Megogo. На прем’єру третього очікуємо у 2026 році, тоді ж, ймовірно, вийде ще один приквел “Гри престолів” під назвою “Лицар сімох королівств”.

HBO відновив зйомки «Дому дракона» — третій сезон поповнив «дуже пам’ятний» персонаж «Гри престолів»

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Джерело: ComicBook

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