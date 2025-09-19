Серіал Mass Effect шукає на головну роль чоловіка 30-39 років, схожого на "молодого Коліна Фаррелла"

Bioware

Витік деталей кастингу серіалу Mass Effect натякає на те, що чоловіча версія Шепарда може стати канонічною.

За словами перевіреного інсайдера Деніела Ріхтмана (через IGN), в телевізійну версію Mass Effect шукають актора на “головну чоловічу роль” у віковому діапазоні 30-39 років, якого описують як “молодого Коліна Фаррелла”, а також акторку для жінки-інопланетянки 34-39 років, для ролі якої будуть необхідні протези. Фани припускають. що йдеться про Шепарда та Ліару відповідно.

Командир Шепард — це протагоніст основної трилогії Mass Effect, при створенні якого гравець може сам обирати такі деталі, як стать чи зовнішність. Ім’я можна ввести самостійно, але є два стандартні варіанти: Джон та Джейн, озвучені Марком Міром та Дженніфер Гейл відповідно.

Зважаючи на деталі кастингу, можна припустити, що творці серіалу обрали чоловічу версію Шепарда каноном — суперечливий крок, зважаючи на те, наскільки важливим є вибір гравця для досвіду Mass Effect. Однак варто зазначити, що Amazon не підтвердила, чи буде серіал безпосередньо адаптувати оригінальну трилогію, а враховуючи розгалужені сюжетні шляхи та налаштування головних героїв ігор, точна адаптація може бути значним викликом.

До того ж звіт BioWare ще у 2021 році розкрив статистику, яка грає на користь чоловічої версії: лише 32% гравців Mass Effect: Legendary Edition обирали головного персонажа-жінку, решта — чоловіка.

Другорядні ролі в кастингу включають жіночого персонажа з “паралельною земною історією” (можливо, гендер-свап Гендер-свап (англ. gender swap) — художній прийом, який змінює персонажу стать у новій версії історії. версія Капітана Андерсона з Mass Effect 3), лиходія типажу Дуга Джонса 40-60 років та військового чоловіка 30-49 років, схожого на Джеймса Вегу.

Попередня ідея екранізації Mass Effect розглядалася ще у 2021 році за участі Генрі Кавілла, однак так і не просунулась вперед. Зрештою запуск анонсували в листопаді 2024-го і планують зйомки на наступний рік. Сценарій пише автор “Форсаж 9” Деніел Кейсі, шоуранером виступить Даг Юнг зі “Стартрек: За межами Всесвіту”, а до продюсерської команди серед інших входять Майк Гембл з BioWare та колишній продюсер Marvel Studios Арі Арад.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Франшиза Mass Effect стартувала у 2007 році та швидко завоювала прихильність гравців. За 15 років всесвіт розширився до чотирьох основних ігор, мобільних спінофів, анімаційного фільму, романів та коміксів. Сюжет оригінальної трилогії розгортається у 22 столітті та зосереджується на пригодах командира Шепарда, який рятує людство від вторгнення древньої раси Женців. У грі Mass Effect: Andromeda, що вийшла у 2017 році, дія переноситься у далеке майбутнє з новим протагоністом.

Наразі BioWare працює над новою частиною Mass Effect, яка використовує знайомі елементи, зокрема й повернення Ліари, і обіцяє бути “дорослою та фотореалістичною”.