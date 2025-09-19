Новини Кіно 19.09.2025 comment views icon

Серіал Mass Effect шукає на головну роль чоловіка 30-39 років, схожого на "молодого Коліна Фаррелла"

Катерина Даньшина

Витік деталей кастингу серіалу Mass Effect натякає на те, що чоловіча версія Шепарда може стати канонічною.

За словами перевіреного інсайдера Деніела Ріхтмана (через IGN), в телевізійну версію Mass Effect шукають актора на “головну чоловічу роль” у віковому діапазоні 30-39 років, якого описують як “молодого Коліна Фаррелла”, а також акторку для жінки-інопланетянки 34-39 років, для ролі якої будуть необхідні протези. Фани припускають. що йдеться про Шепарда та Ліару відповідно.

Командир Шепард — це протагоніст основної трилогії Mass Effect, при створенні якого гравець може сам обирати такі деталі, як стать чи зовнішність. Ім’я можна ввести самостійно, але є два стандартні варіанти: Джон та Джейн, озвучені Марком Міром та Дженніфер Гейл відповідно.

Зважаючи на деталі кастингу, можна припустити, що творці серіалу обрали чоловічу версію Шепарда каноном — суперечливий крок, зважаючи на те, наскільки важливим є вибір гравця для досвіду Mass Effect. Однак варто зазначити, що Amazon не підтвердила, чи буде серіал безпосередньо адаптувати оригінальну трилогію, а враховуючи розгалужені сюжетні шляхи та налаштування головних героїв ігор, точна адаптація може бути значним викликом.

До того ж звіт BioWare ще у 2021 році розкрив статистику, яка грає на користь чоловічої версії: лише 32% гравців Mass Effect: Legendary Edition обирали головного персонажа-жінку, решта — чоловіка.

Другорядні ролі в кастингу включають жіночого персонажа з “паралельною земною історією” (можливо, гендер-свапГендер-свап (англ. gender swap) — художній прийом, який змінює персонажу стать у новій версії історії. версія Капітана Андерсона з Mass Effect 3), лиходія типажу Дуга Джонса 40-60 років та військового чоловіка 30-49 років, схожого на Джеймса Вегу.

Попередня ідея екранізації Mass Effect розглядалася ще у 2021 році за участі Генрі Кавілла, однак так і не просунулась вперед. Зрештою запуск анонсували в листопаді 2024-го і планують зйомки на наступний рік. Сценарій пише автор “Форсаж 9” Деніел Кейсі, шоуранером виступить Даг Юнг зі “Стартрек: За межами Всесвіту”, а до продюсерської команди серед інших входять Майк Гембл з BioWare та колишній продюсер Marvel Studios Арі Арад.

Франшиза Mass Effect стартувала у 2007 році та швидко завоювала прихильність гравців. За 15 років всесвіт розширився до чотирьох основних ігор, мобільних спінофів, анімаційного фільму, романів та коміксів. Сюжет оригінальної трилогії розгортається у 22 столітті та зосереджується на пригодах командира Шепарда, який рятує людство від вторгнення древньої раси Женців. У грі Mass Effect: Andromeda, що вийшла у 2017 році, дія переноситься у далеке майбутнє з новим протагоністом.

Наразі BioWare працює над новою частиною Mass Effect, яка використовує знайомі елементи, зокрема й повернення Ліари, і обіцяє бути “дорослою та фотореалістичною”.

