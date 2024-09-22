Серіал «Володар перснів»: Фаразон побачив у палантирі «тизер» третього сезону

Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» присвячений створенню Перснів та падінню Ерегіона. У палантирі автори, ймовірно, показали події третього сезону.

Фаразон мав видіння, коли він доторкнувся до палантира у шостому епізоді. Те, що він побачив, з високою ймовірністю було анонсом подій майбутнього сезону серіалу. Епізоди другого сезону переважно присвячені створенню Сауроном та Келебрімбором титульних Перснів влади та їхньому впливу на події у Середзем’ї. Однак інша сюжетна лінія — зміна політичного клімату у Нуменорі — натякає на те, що глядачі.

Фаразон скористався розбратом у Нуменорі, щоб стати королем.Однак Міріель пережила суд Валар та довела, що могутні духи підтримують її. Після цієї поганої для нього новини Фаразон скористався палантиром. Він побачив полум’я та обличчя Галбранда в ньому — прозорий натяк на майбутню катастрофу, описану Толкіном.

Серіал «Володар перснів: Персні влади» з першого сезону натякає на жахливий кінець Нуменора у видіннях Міріель. Образ Галбранда-Саурона — друга частина зажливого передбачення У книгах Толкіна Фаразон бере Саурона в полон (не знаючи його справжньої особи), але спритний лиходій маніпулює королем до такої міри, що фактично стає його найдовіренішим порадником. Під впливом Темного Лорда Фаразон веде свій народ в атаку на Валар у Валінорі. Покаранням за це стала загибель острова та королівства.

Видіння обличчя Галбранда в палантирі, ймовірно, змусить Фаразона повірити, що ця людина є ключем до його успіху. Він може почати шукати Галбранда та знайти його. Незалежно від того, як їхні шляхи знову перетнуться, цей момент у шостому епізоді вказує, що ця історія вже на підході та, ймовірно, буде одною з сюжетних ліній третього сезону.

Другий сезон «Володар перснів: Персні влади» в основному присвячений роботі Саурона та Келебрімбора над перснями. Темному Лорду легко вдалося маніпулювати ельфом, оскільки його гордість та бажання перевершити Феанора робили його вразливим до зла. Схоже, що в третьому сезоні Фаразон стане новим Келебрімбором. Так чи інакше, якщо слідувати важливій сюжетній лінії Толкіна, ці двоє лиходіїв обов’язково співпрацюватимуть, а Нуменор впаде.

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Джерело: ScreenRent