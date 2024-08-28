Новини Кіно 28.08.2024 о 20:00 comment views icon

«Фентезі найвищого рівня»: другий сезон серіалу «Володар перснів» отримав перші відгуки та 80% на Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Фентезі найвищого рівня»: другий сезон серіалу «Володар перснів» отримав перші відгуки та 80% на Rotten Tomatoes

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Журналісти профільних видань поділились першими відгуками на другий сезон серіалу «Володар перснів» напередодні офіційного релізу на сервісі Prime Video — і вони здебільшого позитивні.

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Наразі на Rotten Tomatoes другий сезон серіалу має 80% від критиків. Для порівняння: в першого 83% від журналістів та 38% від глядачів (тож, ймовірно, після офіційного релізу нас очікує кардинально інакша оцінка аудиторії). Нижче наводимо кілька цитат з рецензій:

Перші відгуки на 2-й сезон серіалу «Володар перснів»: 80% на Rotten Tomatoes за «фентезі на вищому рівні»

  • Бредлі Рассел, Games Radar: «Подібно до творчості Толкіна, серіал Prime Video заплутаний, щільний і іноді суперечливий. Проте якимось чином на тлі цього з’являється відчуття чудово виконаної роботи».
  • Хелен О’Хара, Empire Magazine: «Розкішно зроблений, нескінченно гарний для перегляду та достатньо суттєвий, щоб вас схвилювати. Це фентезі найвищого рівня».
  • Рон Гіллард, Discussing Film: «Другий сезон “Перснів влади” далекий від досконалості через брак сюжетних ліній, але загалом шоу здатне захопити суть оригінальних тем Дж. Р. Р. Толкіна».
  • Джеремі Матей, Slashfilm: «Хоча серіал і не досягає висот оригінальних романів Толкіна чи екранізацій Пітера Джексона, він схожий на наступну “найкращу річ”: впевнене та захопливе повернення до Середзем’я».
  • Деніел Баптіста, The Movie Podcast: «Другий сезон “Перснів влади” — це ФАНТАСТИЧНЕ повернення в Середзем’я, яке продовжує переосмислювати телебачення. Це глибша та похмуріша історія, наповнена найкращими візуальними ефектами, які будь-коли демонструвалися на телеекрані».

Другий сезон серіалу «Володар перснів» офіційно дебютує вже завтра, 29 серпня, на платформі Prime Video — з першими трьома епізодами. Решта п’ять виходитимуть щотижня до 3 жовтня.

Нагадаємо, що перший сезон, який вийшов у 2022 році, обійшовся Amazon у неймовірні $450 млн та, за словами студії, згодом стикнувся з хвилею рев’ю-бобмінгу (спаму негативних відгуків з метою обвалити рейтинг шоу). Водночас подальша статистика показала, що шоу на той час додивились до кінця лише 37% аудиторії.

Наразі перший сезон «Перснів влади» залишається наймасштабнішим дебютом Prime Video, який залучив у день прем’єри 25 млн глядачів. Подивимось, чи поб’є цей рекорд продовження.

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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