Новини Пристрої 14.09.2023 о 14:28

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

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Юрій Орос

Автор новин

В якій країні найвигідніше купувати iPhone? Питання важливе, адже залежно від держави, ціна може відрізнятися більш ніж удвічі.

Видання Nukeni зібрала дані по всім регіональним версіям офіційного сайту Apple, де є ціни на нещодавно анонсовані iPhone 15, 15 Plus та iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Важливо розуміти, що у реальних ретейлерів ціни можуть відрізнятися.

Примітка: США та Канада у списках представлені двічі. Це зумовлено тим, що в кожному штаті (провінції) різні податкові умови. Згадка (1) передбачає ціну з найменшим податковим навантаженням, (2) — найвищим.

iPhone 15

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в ТуреччиніТрійка лідерів по iPhone 15 — США, Китай та Японія в усіх трьох розмірах накопичувача — 128, 256 та 512 ГБ. Серед європейських країн найдешевший 15 можна придбати в Люксембурзі та Великобританії — 998 доларів. Наші сусіди: Польща та Угорщина — ближче до кінця списку. Його традиційно вже замикають Бразилія та Туреччина.

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в ТуреччиніІнфляція в Туреччині призвела до найбільшого серед усіх росту ціни, порівняно з аналогічною моделлю iPhone 14. Ціна в турецьких лірах зросла аж на 61%. До слова, в угорських форинтах ціна впала на 11%, у польських злотих — -9,62%.

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

iPhone 15 Plus

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

iPhone 15 Plus знову ж таки найдешевший в США та Японії. Третю та четверту сходинку ділять Китай та Гонконг (та Канада у варіанті на 512 ГБ). Низькі ціни в США зумовлені тим, що в 5 штатах (Аляска, Делавер, Монтана, Нью-Гемпшир, Орегон) відсутній податок з продажу. По суті — це та ціна, яку Apple показує на презентації. Найвищі проценти в Каліфорнії та Аризоні — 7,25 і 7,3% відповідно.

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в ТуреччиніЦіна в лірах показала ще більший приріст — 62,86%. Зате у Східній Європі (Угорщині, Чехії та Польщі) ціни впали на 10%.

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в ТуреччиніiPhone 15 Pro

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

Найдешевший 15 Pro в США — ті самі 999 доларів. Інший варіант придбати відносно дешевий смартфон Apple — їхати до Японії або Гонконгу (або пошукати там знайомих). Точно не потрібно цього робити в Індії, Бразилії та Туреччині.

1Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

При одній із найкращих цін — в японських єнах iPhone 15 Pro став майже на 7% дорожче, порівнюючи з торішньою ціною на iPhone 14 Pro. У Туреччини — 62,5%.

Дописи
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Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині
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Innkreis

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Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в ТуреччиніiPhone 15 Pro MaxРейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

США, Японія та Гонконг — лідери по iPhone 15 Pro Max. Найдешевший апарат на 256 ГБ коштує 1200 доларів. Різниця з цінником Туреччини — 2,4 раза. Найдорожча модель на 1 ТБ десь у Стамбулі обійдеться покупцеві майже 3500 доларів, а в умовному Портленді — 1600. 
Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в ТуреччиніСаме тут Туреччина поставила рекорд приросту ціни — 75%. Але тут є нюанс, iPhone 14 Pro Max мав конфігурацію на 128 ГБ, а в актуального покоління — 256 ГБ найменше. Через це подешевшало лише в Люксембургу, Чехії та Угорщині.

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

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