Сколько дней нужно работать в Украине и других странах, чтобы заработать на iPhone 12 Pro [Инфографика]





Специалисты Picodi провели очередной анализ сравнения уровня доходов жителей разных стран, чтобы выяснить, сколько дней нужно работать на новенький iPhone 12 Pro.

Напомним, Picodi проводит такие исследования каждый год — результаты анализов 2019 и 2018 года. Исследователи Picodi используют открытые статистические данные по уровню средних зарплат и отталкиваются от того, что в месяце в среднем 21 рабочий день. Методика Picodi не учитывает дифференциацию зарплат по специальностям и регионам, не говоря уже о других факторах. И здесь надо понимать, что такие исследования проводятся просто забавы ради, и их ценность заключается в поднятии настроения.

Как можно видеть, среднестатистическому украинцу или украинцу на новенький iPhone 12 Pro с 128 ГБ памяти, который стоит 39 999 грн, надо работать 87 дней. И при условии, что все заработанные за это время деньги будут в полном объеме отложены сугубо на покупку iPhone (никаких затрат, связанных с покупкой еды, одежды и оплатой счетов за коммуналку). В этом рейтинге покупательной способности мы занимаем второе место, уступая только Филиппинам (88,2).

Хорошая новость, что по сравнению с прошлым годом показатель немного улучшился — на новенький iPhone 11 в прошлом году надо было работать 96,7 дня.

В Китае, где собираются смартфоны Apple, чтобы позволить себе купить iPhone 12 Pro, надо отработать 26,7 рабочих дня.

Чтобы заработать на новый iPhone 12 Pro как можно быстрее, придется отправиться в Швейцарию, США или… Австралию. В этих странах на iPhone 12 Pro можно заработать за 4,4, 6,1 и 6,6 рабочих дня соответственно.