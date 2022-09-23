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Заробити на iPhone 14 Pro — скільки днів треба працювати в Україні й інших країнах на новий смартфон Apple [Інфографіка Picodi]

Заробити на iPhone 14 Pro — скільки днів треба працювати в Україні й інших країнах на новий смартфон Apple [Інфографіка Picodi]

Сьогодні в Україні стартують офіційні продажі iPhone 14 — ціни починаються від 41 499₴, і вже за традицією Picodi якраз до цієї події підготували щорічний глузливий  «Індекс айфона» (вартість смартфона, виражена в робочих днях) — у новому дослідженні автори порівняли вартість iPhone 14 Pro на 128 ГБ із середньою зарплатою в 47 країнах світу та підрахували, як довго треба працювати громадянам цих країн, щоб дозволити собі новий телефон Apple.

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Стисло про індекс та методологію його обчислення

Індекс iPhone — щорічний рейтинг співвідношення вартості iPhone до середньої зарплати, який складають аналітики Picodi з 2018 року. У своїх розрахунках вони використовують відкриті статистичні дані про розмір середньої заробітної плати й відштовхуються від того, що в місяці в середньому 21 робочий день. Методика Picodi не враховує диференціацію та все таке інше.  Але, як вже неодноразово зазначалося, тут варто розуміти, що такі дослідження проводяться просто заради забави, і вони насамперед покликані покращувати настрій.

Отже, власне, скільки?

Якщо минулого року базовий iPhone 13 Pro на 128 ГБ на самому початку коштував 37 499, то iPhone 14 Pro з тим же обсягом пам’яті наразі пропонується за 52 499Так, війна, інфляція та девальвація гривні зробили свою справу, оскільки в США нові смартфони Apple не подорожчали ні на цент у порівнянні з лінійкою iPhone 13. В США вартість iPhone 14 Pro на 128 ГБ становить $999, та слід пам’ятати, що це “чиста” ціна, актуальна лише для чотирьох штатів, де податок з продажу становить 0%.

Згідно з останніми даними Держстату середньомісячна заробітна плата в Україні становить 13 957₴ (11 236₴ на руки). Виходить, щоб зібрати гроші на iPhone 14 Pro, середньостатистичний українець повинен працювати 98,1 дня (за умови, що відкладає всі зароблені гроші). У порівнянні з торішнім індексом результат України кількість днів збільшилася на 28,2 дня.

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Так виглядав Індекс iPhone в Україні протягом 5 років:

Незмінним лідером рейтингу лишається Швейцарія — швейцарці можуть заробити на iPhone 14 Pro за 4,6 дня (минулого року було 4,4 дня). Далі йдуть Австралія, ОАЕ та Люксембург — 6,1, 6,5 та 7,1 дня відповідно.

Серед країн, що потрапили в рейтинг, найгірший результат показав Таджикистан, де iPhone відповідає 179,5 трудоднів. Друге і третє місце з кінця займають Туреччина і Киргизстан з результатами 146,7 і 136,3 відповідно.

«Індекс iPhone 2022» повністю

Заробити на iPhone 14 Pro — скільки днів треба працювати в Україні й інших країнах на новий смартфон Apple [Інфографіка Picodi]


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