Щури, котрі грають в Doom, навчилися стріляти — експеримент відродився через чотири роки

Вигнутий AMOLED-екран,, зручне геймерське крісло, смаколики — що ще потрібно для гри? / Rats Play DOOM, оновлена версія експерименту.

У 2021 році інтернет розбурхали заголовки, як “щурів навчили грати в Doom” — точніше, йшлося про Doom 2. Чотири роки по тому проєкт повернувся з суттєвим оновленням.

Насправді лише зараз цей експеримент почав нагадувати гру. Спусковий механізм, доданий в систему дозволяє щурам стріляти, орієнтуючись у грі завдяки новим AMOLED-екранам, що обертаються.

Проєкт, очолюваний нейроінженером Віктором Тотом, отримав своєрідний апгрейд до другого покоління, зі значним розширенням можливостей щурів у рушії Doom. В оригінальній версії використовувалася розумна, але обмежена конфігурація: щури стояли в “яслах” над кулею, що вільно оберталася, а рух вперед відповідав руху спрощеним коридором Doom II. Винагорода пацюкам надходила у вигляді підсолодженої води, яка видавалася, коли тварина виконувала потрібну дію. Це працювало, але й тільки: реальної взаємодії з механікою гри не було, тому називати це “грою в Doom” було перебільшенням.

Нова версія “атракціону” змінює ситуацію. Оновлена ​​система все ще відображає рухи щурів у реальному світі у віртуальному середовищі Doom, але тепер вона підтримує складнішу навігацію та додаткові вхідні дані. Візуальну систему було оновлено вигнутим дисплеєм AMOLED, котрий охоплює поле зору щура та забезпечує набагато послідовне візуальне середовище, ніж попередні пласкі екрани.

Щоб забезпечити тваринам просторовий зворотний зв’язок, система використовує цілеспрямовані, ніжні поштовхи повітря, що подаються до морди “гравця”, щоб вказати на зіткнення зі стінами.

Додалося екшену — щури тепер можуть стріляти. Фізичний спусковий механізм дозволяє тваринам відкривати вогонь, а це означає, що вони відтепер не просто рухаються в грі, а взаємодіють з нею таким чином, що безпосередньо відповідає звичайному управлінню про шутери від першої особи. Це все ще далеко від тактичного вбивства демонів, але, технічно, щури тепер виконують кілька окремих ігрових дій.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Щоб було зрозуміло, нічого з цього не передбачає якихось інвазивних нейронних інтерфейсів. Вся система спирається на зовнішні датчики, відстеження рухів та навчання на основі винагород. Рухи щурів перетворюються на стандартні вхідні дані Doom, а правильна поведінка винагороджується. Цей проєкт ніколи не мав на меті довести, що щури розуміють Doom у будь-якому людському сенсі. Оновлення не означає, що гризуни раптово зрозуміли дизайн рівнів або поведінку ворогів. Простіше, щур виконує такі дії, ніби він грає Doom 2, роблячи потрібне, щоб отримати смачненьке.

Джерело: Tom’s Hardware