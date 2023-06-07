ШІ замість реєстратури: Google створила чатбот для клініки Мейо – він структуруватиме медичні дані пацієнтів

Мейо – один з найбільших приватних медичних та дослідницьких центрів світу, розташований в американському Рочестері – ще з 2019 року співпрацює з Google Cloud для цифрової трансформації, а нинішнє партнерство передбачає створення ШІ-чатботів.

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Новий сервіс Google Cloud Enterprise Search в Generative AI App Builder дозволяє створювати клієнтам власних ШІ-чатботів для структуризації внутрішніх даних, і однією з перших його випробувала саме клініка Мейо.

Відтепер працівники медичного закладу зможуть швидко отримати історію хвороби пацієнта, зображення, геномні або лабораторні дані за допомогою простого запиту – навіть якщо вони зберігаються в різних форматах і місцях.

«Клініка Мейо – світовий лідер у застосуванні штучного інтелекту, і вони є важливим партнером, оскільки разом ми визначаємо відповідальні шляхи впровадження цієї технології в охорону здоров’я», — сказав генеральний директор Google Cloud Томас Куріан.

Генеративний ШІ став, мабуть, найактуальнішою темою у світі технологій наприкінці 2022 року, коли OpenAI за спонсорства Microsoft випустила ChatGPT для громадськості. Google намагалась наздогнати конкурента, швидко оприлюднивши власного чатбота Bard.

Однак, охорона здоров’я — це складна галузь, яка не прощає помилок, і цікаво як впораються тут чатботи, які іноді можуть «‎галюцинувати» – тобто видавати неправдиву інформацію, як факт.

Google зазначає, що її підхід до конфіденційності гарантує, що клієнти збережуть контроль над своїми даними, і зазначає, що нова послуга відповідає Акту про мобільність та підзвітність медичного страхування (HIPAA).

Джерело: CNBC