Новини Пристрої 30.08.2023 о 00:31

Samsung представила SD-карти PRO Ultimate зі швидкістю 200 МБ/с для професійних творців контенту

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Samsung представила SD-карти PRO Ultimate зі швидкістю 200 МБ/с для професійних творців контенту

Samsung Electronics представила нову лінійку карт пам’яті PRO Ultimate для авторів контенту. Серія Samsung PRO Ultimate може похвалитися найкращою у своєму класі швидкістю, покращеною енергоефективністю та надійністю завдяки новому контролеру, а також кращим захистом.

Флагманська серія карт пам’яті Samsung має два формфактори: microSD з адаптером та традиційний формат SD. Обидва варіанти використовують інтерфейс UHS-I та демонструють швидкість читання до 200 МБ/с і запису до 130 МБ/с. Це надає лінійці PRO Ultimate підтримку класу швидкості відео V30 і класу продуктивності застосунків A2.

Samsung PRO Ultimate

Оновлений 28 нм контролер має на 37% підвищену енергоефективність порівняно з попереднім 55 нм чипом. Камера, смартфон або будь-який інший сумісний пристрій споживатиме менше енергії під час запису або зчитування даних з карти.

Нова лінійка відрізняється підвищеною надійністю та довговічністю. Оновлення коду виправлення помилок контролера забезпечує краще зберігання даних протягом тривалого часу та більше циклів запису та стирання. Карти пам’яті Samsung PRO Ultimate можуть витримувати найскладніші умови: 72 години занурення на 2 м та температури від -25°C до 85°C. Вони мають захист від рентгенівського випромінювання, магнітних полів та ударостійкість до 1500G.

Samsung PRO Ultimate

Samsung планує випустити карти пам’яті PRO Ultimate у жовтні.Їхня місткість варіюються від 64 ГБ до 512 ГБ, а ціна починається від $18,99.

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Михайло Шпак

блогер

Джерело: Neowin

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Михайло Шпак

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