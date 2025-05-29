Скасована Black Panther: перші концепт-арти показують Ваканду та битву Т’Чалли з Азарі

EA продовжує хвилю ліквідацій — цього разу під руку компанії потрапила Black Panther з її студією Cliffhanger Games. Тому нам залишається подивитися на злиті концепт-арти.
У внутрішньому листу президентка EA Entertainment Лаури Міеле каже, що ці кроки — частина ширшої стратегії фокусування на ключових напрямах. Компанія відмовляється від низки проєктів, щоб спрямувати увагу на кращих можливостях. Наприклад, EA планує зосередитись на Battlefield, The Sims, Skate та Apex Legends. У роботі залишаються Iron Man від Motive та третя частина Star Wars: Jedi. Біоварівський Mass Effect також нікуди не зникає, як і мобільний напрям.
А ось Black Panther стала тією ліцензованою IP, в якій компанія була не впевнена. Про саму гру майже нічого не було відомо з моменту анонсу у 2023-му. Очікувалося, що це буде синглова пригодницька гра з відкритим світом від розробників Middle-earth: Shadow of Mordor, але цього не станеться.
EA has canceled their #BlackPanther game
The developer Cliffhanger Games has also been shut down
(via @IGN) pic.twitter.com/71XakfhbEX
— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 28, 2025
Паралельно з новиною про закриття проєкту в мережу потрапили можливі концепт-арти Black Panther. Їх опублікував відеомонтажер, що працював над опитуваннями з гри. На артах — локації Ваканди, натхнені фільмами. В одному з кадрів видно ритуальний поєдинок між Т’Чаллою та його сином Азарі, який перериває напад корабля Скруллів, які викрадають Т’Чаллу. За непідтвердженою інформацією, Азарі мав стати одним із кількох ігрових героїв.
Як каже президентка, попри скасовану гру угода з Marvel не зникає. Вона включала три гри: Iron Man, скасовану Black Panther і ще один неназваний проєкт. Відповідно до заяви EA, «наше партнерство з Marvel залишається міцним, і наша багатогранна довгострокова співпраця продовжується».
Але на скасуванні гри та закритті Cliffhanger новини не закінчуються. EA також скорочує частину персоналу в мобільному та центральному підрозділах. Хоча компанія не назвала точну кількість скорочених, джерела IGN зазначають, що цього разу йдеться про менше ніж 300 осіб. Саме стільки звільнили минулого місяця в Respawn та службі підтримки EA Fan Care. Деяких фахівців EA намагається перевести на інші проєкти всередині компанії, як робили в попередні рази. Водночас згідно з Game File, на березень 2025 року EA навіть збільшила загальну кількість працівників на 800 осіб порівняно з тим самим періодом у 2024-му.
За останні роки EA регулярно влаштовує хвилі скорочень. У березні 2025-го звільнили приблизно 400 осіб, включно зі 100 у Respawn, скасували гру Titanfall і ще один інкубаційний проєкт. Раніше реструктуризували BioWare, частину розробників перевели, частину — звільнили. У 2024 році пішло 670 людей, у 2023 — 50 з BioWare і ще частина з Codemasters. Загалом у компанії останні роки йде складна внутрішня перебудова.
Ще один тривожний сигнал для працівників — обов’язкове повернення до офісів. Це рішення вже викликало занепокоєння в тих, хто досі працював віддалено: люди переймаються, як це вплине на їхні посади. Кількість нових скорочень, причини саме цього раунду і можливість подальших звільнень EA не коментує.
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Джерело: IGN
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