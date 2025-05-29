Скасована Black Panther: перші концепт-арти показують Ваканду та битву Т’Чалли з Азарі

Disney

EA продовжує хвилю ліквідацій — цього разу під руку компанії потрапила Black Panther з її студією Cliffhanger Games. Тому нам залишається подивитися на злиті концепт-арти.

У внутрішньому листу президентка EA Entertainment Лаури Міеле каже, що ці кроки — частина ширшої стратегії фокусування на ключових напрямах. Компанія відмовляється від низки проєктів, щоб спрямувати увагу на кращих можливостях. Наприклад, EA планує зосередитись на Battlefield, The Sims, Skate та Apex Legends. У роботі залишаються Iron Man від Motive та третя частина Star Wars: Jedi. Біоварівський Mass Effect також нікуди не зникає, як і мобільний напрям.

А ось Black Panther стала тією ліцензованою IP, в якій компанія була не впевнена. Про саму гру майже нічого не було відомо з моменту анонсу у 2023-му. Очікувалося, що це буде синглова пригодницька гра з відкритим світом від розробників Middle-earth: Shadow of Mordor, але цього не станеться.

EA has canceled their #BlackPanther game The developer Cliffhanger Games has also been shut down (via @IGN) pic.twitter.com/71XakfhbEX — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 28, 2025

Паралельно з новиною про закриття проєкту в мережу потрапили можливі концепт-арти Black Panther. Їх опублікував відеомонтажер, що працював над опитуваннями з гри. На артах — локації Ваканди, натхнені фільмами. В одному з кадрів видно ритуальний поєдинок між Т’Чаллою та його сином Азарі, який перериває напад корабля Скруллів, які викрадають Т’Чаллу. За непідтвердженою інформацією, Азарі мав стати одним із кількох ігрових героїв.

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Як каже президентка, попри скасовану гру угода з Marvel не зникає. Вона включала три гри: Iron Man, скасовану Black Panther і ще один неназваний проєкт. Відповідно до заяви EA, «наше партнерство з Marvel залишається міцним, і наша багатогранна довгострокова співпраця продовжується».

Але на скасуванні гри та закритті Cliffhanger новини не закінчуються. EA також скорочує частину персоналу в мобільному та центральному підрозділах. Хоча компанія не назвала точну кількість скорочених, джерела IGN зазначають, що цього разу йдеться про менше ніж 300 осіб. Саме стільки звільнили минулого місяця в Respawn та службі підтримки EA Fan Care. Деяких фахівців EA намагається перевести на інші проєкти всередині компанії, як робили в попередні рази. Водночас згідно з Game File, на березень 2025 року EA навіть збільшила загальну кількість працівників на 800 осіб порівняно з тим самим періодом у 2024-му.

За останні роки EA регулярно влаштовує хвилі скорочень. У березні 2025-го звільнили приблизно 400 осіб, включно зі 100 у Respawn, скасували гру Titanfall і ще один інкубаційний проєкт. Раніше реструктуризували BioWare, частину розробників перевели, частину — звільнили. У 2024 році пішло 670 людей, у 2023 — 50 з BioWare і ще частина з Codemasters. Загалом у компанії останні роки йде складна внутрішня перебудова.

Ще один тривожний сигнал для працівників — обов’язкове повернення до офісів. Це рішення вже викликало занепокоєння в тих, хто досі працював віддалено: люди переймаються, як це вплине на їхні посади. Кількість нових скорочень, причини саме цього раунду і можливість подальших звільнень EA не коментує.

Джерело: IGN