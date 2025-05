Скасована Black Panther: перші концепт-арти показують Ваканду та битву Т’Чалли з Азарі

EA продовжує хвилю ліквідацій — цього разу під руку компанії потрапила Black Panther з її студією Cliffhanger Games. Тому нам залишається подивитися на злиті концепт-арти.

У внутрішньому листу президентка EA Entertainment Лаури Міеле каже, що ці кроки — частина ширшої стратегії фокусування на ключових напрямах. Компанія відмовляється від низки проєктів, щоб спрямувати увагу на кращих можливостях. Наприклад, EA планує зосередитись на Battlefield, The Sims, Skate та Apex Legends. У роботі залишаються Iron Man від Motive та третя частина Star Wars: Jedi. Біоварівський Mass Effect також нікуди не зникає, як і мобільний напрям.

А ось Black Panther стала тією ліцензованою IP, в якій компанія була не впевнена. Про саму гру майже нічого не було відомо з моменту анонсу у 2023-му. Очікувалося, що це буде синглова пригодницька гра з відкритим світом від розробників Middle-earth: Shadow of Mordor, але цього не станеться.

EA has canceled their #BlackPanther game

The developer Cliffhanger Games has also been shut down

(via @IGN) pic.twitter.com/71XakfhbEX

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 28, 2025