«Смерчі» / Twisters відкрився з рекордними $80,5 млн — найкасовіший дебют для фільму-катастрофи в США

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«Смерчі» перевершили прогнози у внутрішньому прокаті, але відзначились скромною міжнародною касою — однак це не завадило стрічці оформити найкращий дебют серед усіх фільмів-катастроф в США.

У Північній Америці «Смерчі» заробив $80,5 млн, перевершивши дебютними заробітками попереднього рекордсмена «Післязавтра» Роланда Еммеріха, а також став третім за відкриттям цього року: після «Думками навиворіт 2» ($154,2 млн) і «Дюна: Частина друга» ($82,5 млн). Щодо міжнародного прокату — там скромні $42,7 млн.

«Смерчі» — це сучасна версія блокбастера 1996 року «Смерч» від продюсерів стрічок «Парк Юрського періоду», «Джейсон Борн» та «Індіана Джонс» (оригінальний фільм завершив прокат з $494,5 млн, на сьогодні — $992,08 млн).

В центрі сюжету — колишня мисливиця за смерчами Кейт Купер (Дейзі Едґар-Джонс), яку переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі. Одного дня Хаві (Ентоні Рамос) запрошує дівчину повернутись на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему відстеження торнадо — однак сезон смерчів посилюється, і зʼявляються небачені раніше жахливі явища. Тож Кейт та її друзям доведеться поборотися за власні життя.

Зрежисував фільм Лі Айзек Чанґ (серіал «Мандалорець»), а окрім Едґар-Джонс та Рамоса до акторського складу приєдналися Ґлен Павелл («Люблю тебе ненавидіти»), Брендон Переа, Саша Лейн, Деріл Мак-Кормак, Кірнан Шіпка, Нік Додані, Мора Тінрі та ін.

В українському прокаті фільм стартував 18 липня.

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Наразі на Rotten Tomatoes критики оцінюють «Смерчі» у 77%, тоді як глядачі поставили 92%.

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