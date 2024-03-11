«Дюна: Частина друга» зібрала $367,5 млн за 11 днів — майже стільки ж заробила перша за весь час прокату

Друга частина «Дюни» від Дені Вільньова у другий тиждень прокату додала $81 млн з 72 міжнародних ринків, загалом довівши закордонні касові збори до $210,5 млн. У сумі з немалими заробітками внутрішнього прокату ($157 млн) «Дюна: Частина друга» зібрала за 11 днів $367,5 млн — всього на $66,4 млн менше, ніж перша частина заробила загалом.

Вихідними фільм дебютував у Китаї — із 142,1 млн юанів ($20 млн), що є наймасштабнішою голлівудською прем’єрою в країні у 2024 році (для Тімоті Шаламе і Вільньова — наймасштабнішою в історії), зазначає Deadline. Китайська мережа IMAX заробила 33% від загальної суми — $6,5 млн (режисер обрав для другої «Дюни» плівку 70 мм, що забезпечує вищу деталізацію та реалістичність — до речі, знімали фільм об’єктивами українського виробництва).

Загальні результати запуску другої «Дюни» у Китаї були приблизно такими ж, як у «Дюни» 2021 року, а також вищими, ніж у «Бетмена» з Робертом Паттінсоном (+95%), «Той, хто біжить по лезу 2049» (+183%), «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» (+330%) та «Індіана Джонс і реліквія долі» (+772%).

До 5 найкращих ринків для фільму сьогодні входять Велика Британія ($24,8 млн), Китай ($20 млн), Франція ($19,4 млн), Німеччина ($18,2 млн) та Австралія ($11,6 млн доларів). Японія випустить фільм найближчої п’ятниці.

В Україні «Дюна: Частина друга» показала найкращий старт в історії Warner Bros. з початку війни — 32,6 млн гривень за перший вікенд. Також стрічка увійшла до трійки найуспішніших стартів фільмів студії в Україні за всю історію і поступилася лише картинам «Дюна» 2021 року з 34,3 млн грн та «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда» 2018 року з 39,2 млн грн.

Перша частина «Дюни» Дені Вільньова стала тріумфатором премії «Оскар-2022» і отримала цілих шість статуеток, зокрема нагороди за найкращий монтаж, музику, звук, візуальні ефекти та операторську роботу (загальні касові збори кінострічки складають $401,8 млн). Виробництво другої частини обійшлося у $190 млн — ще $100 млн витратили на просування (раніше прем’єру стрічки перенесли через страйки в Голлівуді, аби по завершенні актори могли взяти участь у рекламі). Варто зазначити, що початкові продажі квитків на «Дюну 2» також перевершили показники першої на 50%.

«Дюна: Частина друга» продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова. Згідно з синопсисом, у продовженні Пол Атрід об’єднується з Чані та фременами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сім’ю. До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являються нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

На Rotten Tomatoes «Дюна: Частина друга» нині має досить високі оцінки — 93% від критиків і 95% від аудиторії.

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