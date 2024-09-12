Snapdragon 8 Gen 4 в в OnePlus 13 розриває чипи Apple A18 та A17 Pro в багатоядерних тестах Geekbench – відрив в десятки відсотків

Як очікується, в жовтні вийде смартфон OnePlus 13, який отримає новий флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 4. Перші результати тестування цього пристрою вже з’явилися на Geekbench 6, де Snapdragon 8 Gen 4 показав себе як найшвидший процесор для смартфонів. Нещодавно представлений чип A18, доступний в iPhone 16, не може зрівнятися з новинкою від Qualcomm, а порівняння з минулорічним A17 Pro показує ще більшу перевагу.

Інсайдер Digital Chat Station опублікував скріншот з результатами тестів Snapdragon 8 Gen 4 в смартфоні OnePlus 13. Пристрій має конфігурацію обчислювальних ядер 2+6. Продуктивні ядра працюють на частоті 4,32 ГГц, що вище за 4,04 ГГц в A18. Процесор у смартфоні доповнюють 16 ГБ оперативної пам’яті.

Результат Snapdragon 8 Gen 4 в одноядерному режимі тестування становить 3236 балів. Це трохи менше за показник A18, який досяг 3409 балів у тому ж тесті. Однак багатоядерний результат демонструє абсолютну перевагу. Snapdragon 8 Gen 4 отримав вражаючі 10049 балів, що робить його на 18% швидшим, ніж оновлені показники A18, і на 39% відсотків швидшим, ніж A17 Pro, який працює в iPhone 15 Pro Max.

Дивлячись на ці результати, Snapdragon 8 Gen 4 може навіть конкурувати з чипом M3, хоча все ж таки поступається процесору від Apple. Хоча мова йде про два дуже різні класи чипсетів.

Джерело: wccftech

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