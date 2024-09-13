Рейтинг цін iPhone 16 та iPhone 16 Pro: найдешевше в США — і майже вдвічі дорожче в Туреччині

Днями Apple презентувала нову лінійку iPhone 16 — з новими процесорами, вдосконаленими камерами та функціями ШІ (які водночас будуть доступні не всім і не одразу). Однак еволюція пристроїв має свою ціну, яка разом з тим суттєво відрізняється по країнах.

Сайт Nukeni дослідив, як варіюється вартість iPhone 16, зважаючи на регіональні сайти Apple. З основного: ціна на усі 4 моделі найдешевша в США, тоді як найбільше коштів за новий iPhone доведеться віддати у Туреччині.

Нижче наводимо таблиці для кожної з моделей із переліком цін по регіонах (США та Канада можуть з’являтися у списках неодноразово, оскільки ціна міняється залежно від штату чи провінції).

iPhone 16

Трійка лідерів по найнижчим цінам для iPhone 16 — США, Китай та Канада для накопичувача на 128 ГБ (від $829 до 873). У версіях на 256 ГБ у перелік додається Гонконг, а для 512 ГБ — Японія.

Водночас за найвищою ціною (більш ніж удвічі дорожче, ніж в США!) iPhone 16 в усіх трьох версіях постачатиметься в Туреччину — від $1913 до $2354.

iPhone 16 Plus

Щодо версії 16 Plus, то найдешевша модель на 128 ГБ продається в США, Китаї та Гонконгу ($929-987), тоді як в списку зі смартфонами з більшим обсягом пам’яті Китай випереджає вже Японія. Беззаперечним лідером за дорожнечею тут лишається Туреччина — з цінами від $2180 до $2621.

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iPhone 16 Pro

Зекономити на придбанні iPhone 16 Pro можна в Америці, Гонконгу та Китаї: для версії на 128 ГБ передбачена ціна від $999 до $1120, тоді як найдешевші моделі на 256 та 512 ГБ обійдуться у $1099-1236 та $1299-1456 відповідно, а iPhone 16 Pro на 1 ТБ — мінімум у $1499— 1699.

У Туреччині за iPhone 16 Pro все ще вимагатимуть найбільше коштів — від $2445 до $3181 залежно від обсягу накопичувача.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max так само буде найдешевшим в Америці, Гонконгу, Японії та Канаді, а найменші ціни варіюватимуться від $1199 до $1816 залежно від обсягу накопичувача.

В Туреччині придбати цю модель можна за $2945 для версії на 256 ГБ та шалені $3534 для версії на 1 ТБ.

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Окрім Туреччини найвищими цінами відзначились Бразилія, Данія, Фінляндія та, у випадку iPhone 16 Pro Max, Індія (до речі, там Apple почне виробляти Pro-моделі цього року). Подекуди ціни в регіонах на одну і ту саму модель можуть перевищувати мінімальну більш ніж удвічі (як у випадку з iPhone 16 на 128 ГБ із ціною $929 у США та $1914 у Туреччині).

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