Рейтинг цін iPhone 16 та iPhone 16 Pro: найдешевше в США — і майже вдвічі дорожче в Туреччині

Днями Apple презентувала нову лінійку iPhone 16 — з новими процесорами, вдосконаленими камерами та функціями ШІ (які водночас будуть доступні не всім і не одразу). Однак еволюція пристроїв має свою ціну, яка разом з тим суттєво відрізняється по країнах.
Сайт Nukeni дослідив, як варіюється вартість iPhone 16, зважаючи на регіональні сайти Apple. З основного: ціна на усі 4 моделі найдешевша в США, тоді як найбільше коштів за новий iPhone доведеться віддати у Туреччині.
Нижче наводимо таблиці для кожної з моделей із переліком цін по регіонах (США та Канада можуть з’являтися у списках неодноразово, оскільки ціна міняється залежно від штату чи провінції).
iPhone 16
Трійка лідерів по найнижчим цінам для iPhone 16 — США, Китай та Канада для накопичувача на 128 ГБ (від $829 до 873). У версіях на 256 ГБ у перелік додається Гонконг, а для 512 ГБ — Японія.
Водночас за найвищою ціною (більш ніж удвічі дорожче, ніж в США!) iPhone 16 в усіх трьох версіях постачатиметься в Туреччину — від $1913 до $2354.
iPhone 16 Plus
Щодо версії 16 Plus, то найдешевша модель на 128 ГБ продається в США, Китаї та Гонконгу ($929-987), тоді як в списку зі смартфонами з більшим обсягом пам’яті Китай випереджає вже Японія. Беззаперечним лідером за дорожнечею тут лишається Туреччина — з цінами від $2180 до $2621.
iPhone 16 Pro
Зекономити на придбанні iPhone 16 Pro можна в Америці, Гонконгу та Китаї: для версії на 128 ГБ передбачена ціна від $999 до $1120, тоді як найдешевші моделі на 256 та 512 ГБ обійдуться у $1099-1236 та $1299-1456 відповідно, а iPhone 16 Pro на 1 ТБ — мінімум у $1499— 1699.
У Туреччині за iPhone 16 Pro все ще вимагатимуть найбільше коштів — від $2445 до $3181 залежно від обсягу накопичувача.
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max так само буде найдешевшим в Америці, Гонконгу, Японії та Канаді, а найменші ціни варіюватимуться від $1199 до $1816 залежно від обсягу накопичувача.
В Туреччині придбати цю модель можна за $2945 для версії на 256 ГБ та шалені $3534 для версії на 1 ТБ.
Окрім Туреччини найвищими цінами відзначились Бразилія, Данія, Фінляндія та, у випадку iPhone 16 Pro Max, Індія (до речі, там Apple почне виробляти Pro-моделі цього року). Подекуди ціни в регіонах на одну і ту саму модель можуть перевищувати мінімальну більш ніж удвічі (як у випадку з iPhone 16 на 128 ГБ із ціною $929 у США та $1914 у Туреччині).
Порівняння iPhone 16 Pro з iPhone 15 Pro та iPhone 14 Pro: що змінилось?
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: