Sony Pictures показала трейлер третього фільму «Праведник» з Дензелом Вашингтоном та Дакотою Фаннінг

Sony випустила трейлер третього фільму «Праведник» з Дензелом Вашингтоном у ролі Роберта МакКолла та Дакотою Фаннінг. За інформацією Сollider, третина завершить франшизу. Другий «Праведник» з Педро Паскалем у ролі Дейва Йорка вийшов 2018 року. У 2014 році франшиза розділилася на фільми та телесеріал з Квін Латіфою в ролі Робін МакКолл.

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«Праведник» походить від шоу 1980-х, але відколи Вашингтон взяв на себе головну роль, персонаж асоціюється з ним. Кадри третьої частини, показані на CinemaCon, демонструють, що Роберт трохи змінив свій метод, але все ще такий же жорсткий. Свіжий Трейлер дозволяє уважніше поглянути на фільм.

Емоційні моменти та відсилання до інших робіт акторів можна назвати характерною рисою франшизи. У другому «Праведнику» Дейву Йорку у виконанні Паскаля викололи очі, як і Оберіну Мартеллу у «Грі престолів». Спільний фільм Вашингтона та Фаннінг «Людина у вогні» вийшов у 2004 році, коли актрисі було 10 років. Їхнє возз’єднання у новій стрічці та можливий зв’язок сюжетів фільмів викликає зацікавлення шанувальників.

Світова прем’єра фільму очікується 1 вересня 2023 року.