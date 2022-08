Sony працює над екранізацією Gravity Rush разом із командою Рідлі Скотта — Deadline

Sony планомірно розширює список ігор, за мотивами яких вийдуть екранізації. Стало відомо про ще один такий проєкт стало відомо – ведеться робота над фільмом за грою Gravity Rush спільно з продюсерською командою Рідлі Скотта.

Кінострічка заснована на грі 2012 року, що отримала продовження у 2017 році. У ній гравець керує Кет – дівчиною, яка страждає на амнезію та вміє керувати гравітацією для пересування відкритим світом. Кет використовує свої сили, щоб захистити жителів Хексевілля від гравітаційних штормів та монстрів.

Повідомляється, що над фільмом працює продюсерська компанія Рідлі Скотта Scott Free Productions. Емілі Джером, сценаристка майбутнього трилера «Паноптикум», займається й «Гравітаційним ривком». Анна Мастро, яка зняла на Disney+ фільм «Таємне товариство другонароджених членів королівської родини» та серії багатьох відомих телешоу, виступає у якості режисерки.

Проєкт Gravity Rush демонструє, як серйозно Sony ставиться до розширення своєї ігрової інтелектуальної власності у галузі кіно та телебачення. Нещодавно з’ясувалося, що у розробці перебуває фільм по Days Gone. З’являються відомості про екранізацію Twisted Metal, God of War та серії ігор Horizon, а також Gran Turismo і Ghost of Tsushima.

Вже відомо, що наступного року на HBO вийде серіал за грою The Last of Us, тизер якого вже вийшов.