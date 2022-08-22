Sony планує зняти фільм за грою Days Gone

Гра Days Gone, можливо, не отримає повноцінного продовження, але її постапокаліптична історія має всі шанси набути нового життя. За даними Deadline, підрозділ Sony PlayStation Productions займається розробкою екранізації гри 2019 року.

Повідомляється, що Сем Хьюен («Чужинка») зіграє головну роль, а сценарій напише Шелдон Тернер, який раніше працював над сценаріями для фільмів «Мені б у небо» та «Люди Ікс: Перший клас». Тернер припускає, що фінальний фільм буде «баладою про любов до фільмів про мотоцикли».

Нагадаємо, Days Gone – це гра з відкритим світом у жанрі пригодницького бойовика з елементами survival horror. На сьогодні вона розійшлася тиражем у 9 млн копій. Спочатку гра була сприйнята не найкращим чином, але після портування на ПК вона добилася знову здобутого успіху. Більшість оглядачів на YouTube сходяться на думці, що й у 2022 році Days Gone все ще заслуговує на увагу гравців. Більшість оглядів у Steam також добре відгукуються про гру. Отже, екранізація Days Gone може викликати інтерес у великої аудиторії шанувальників, які позитивно оцінюють гру.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Sony також планує зняти серіали за іграми God of War, Gran Turismo та Horizon.

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Джерело: Engadget