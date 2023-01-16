Sony представила два нові цифрові плеєри Walkman – старша модель NW-ZX700 призначена для аудіофілів

Sony продовжує використовувати успішний бренд часів портативних касетних програвачів: компанія випустила дві нові моделі цифрового програвача Walkman на операційній системі Android. Як і інші плеєри, NW-A300 та NW-ZX700 можуть відтворювати потокову та завантажену музику. Вони працюють на Android 12, підтримують Spotify та інші хмарні сервіси, і, за словами Sony, пропонують “еволюційний звук”.

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Молодша модель, NW-A300, коштуватиме в Японії еквівалент $360 та €399 у Європі. Плеєр має невеликий розмір 56,6х98,5х12 мм та забезпечений 3,6-дюймовим сенсорним РК-екраном з роздільною здатністю 1280х720 з частотою 60 Гц, Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5. Також є USB-C 3.2 Gen1, слот MicroSD та роз’єм для навушників.



NW-A300 оснащений чотириядерним процесором Qualcomm та 4 ГБ оперативної пам’яті. Sony обіцяє 36 годин відтворення FLAC 44,1 кГц і до 32 годин відтворення FLAC 96 кГц (за припущенням, при вимкненому екрані).

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Високоякісна модель NW-ZX700 призначена для аудіофілів, що позначилося на ціні у $818. У цю суму входить аудіопідсилювач та великі конденсатори, що живлять аналоговий аудіовиход. Плеєр оснащений 11-нм процесором Qualcomm QCS4290 з вісьма ядрами Kryo 260 та графічним процесором Adreno 610, 5-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1280 × 720, 64 ГБ пам’яті та 23 годинами відтворення звуку. Також є 4,4-мм балансний аудіороз’єм поруч зі стандартним 3,5-мм портом.

Модель NW-ZX700 є набагато більшою – 72,6х132х17 мм. Як і у дешевшій моделі, тут також встановлений цифровий підсилювач S-Master HX. Обидва плеєри Walkman використовують Edge-AI на базі штучного інтелекту Sony та DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) для підвищення якості стиснених цифрових треків, а також функцію додавання вінілових звуків до доріжки. Інтерфейс користувача може імітувати касетний плеєр під час відтворення скрінсейвера. Обидва плеєри будуть випущені в Японії у лютому цього року.

Джерело: TechSpot