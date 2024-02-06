Sony випустила бету нової прошивки PS5 — збільшення гучності динаміка DualSense, краще шумозаглушення та емодзі в Share Play

Sony анонсувала наступне оновлення прошивки PlayStation 5 — апдейт вже доступний в бета-тесті, а загальнодоступний реліз очікується за декілька місяців.

Деталі майбутнього оновлення прошивки PS5

Апдейт принесе кілька помітних покращень, які торкнуться як апаратного, так і програмного забезпечення:

Динаміки обох геймпадів (DualSense і DualSense Edge) звучатимуть ще гучніше та чіткіше — в іграх та голосовому чаті. Також розробникам вдалося підтягнути шумозаглушення вбудованого в геймпад мікрофона за допомогою ШІ — фонові звуки натискання кнопок та ігор більше не заважатимуть під час голосового чату.

Функції Share Play та Share Screen («Спільний доступ до екрана» та «Спільна гра») також прокачають: під час Share Play (дозволяє ділитися ігровим процесом), гравці зможуть використовувати емодзі-реакції та різноколірні позначки, щоб звернути увагу на певні об’єкти або області. Виглядає як хороша опція, щоб допомогти друзям пройти рівень, перемогти боса або вирішити складну головоломку — можливість повністю вимкнути підказки та емодзі, щоб захиститися від надокучливого тролінгу друзів, також є.

Ще одне потенційно корисне доповнення в новій беті прошивки PS5 — можливість регулювати яскравість індикатора живлення PS5. Є три варіанти на вибір: тьмяний, середній та яскравий (стандартно встановлений виробником). На жаль, можливості повністю вимкнути індикатор живлення не передбачено.

Sony відкрила програму бета-тестування PlayStation 5 ще у 2021 році. І відтоді її доступність залишається обмеженою 6 країнами: США, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина та Франція.