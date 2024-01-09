Sony вивела свій Afeela EV на сцену CES за допомогою контролера PlayStation та показала VR-гарнітуру із «розумним‎» кільцем керування

Sony знайшла цікавий спосіб для того, щоб привернути до себе увагу на виставці CES 2024.

Компанія вже кілька років у партнерстві з Honda працює над концептуальним електромобілем Afeela, і нині показала його останню ітерацію, вивівши її на сцену за допомогою контролера PlayStation DualSense. Демонстрація вийшла яскравою, але навряд відображала реальні спроби Sony замінити кермо в авто на джойстик. З останніх новин про Afeela — відомо лише те, що авто з’явиться у Gran Turismo 7 після оновлення та надійде на реальний ринок у 2026 році.

Раніше сайт Electrec повідомляв, що Afeela відповідно до концепції матиме подвійний повний привід потужністю 400 кВт (536 к.с.), розгін 0-100 км/год за 4,8 секунди та максимальну швидкість 240 км/год. Ціни та деталей щодо батареї також поки не оголосили.

Також Sony продемонструвала розроблену у партнерстві з Siemens нову систему «створення просторового контенту», яка допоможе користувачам редагувати та формувати 3D-моделі з гарнітурою віртуальної реальності. За словами гендиректора компанії Кенічіро Йосіди, гарнітура працює на платформі Snapdragon XR2+ Gen 2, оснащена 4K OLED-дисплеями та двома контролерами — у вигляді звичайного VR-джойстика та кільця.

Передня частина гарнітури може здійснювати повороти, тим самим «‎переміщуючи» власника між віртуальним та фізичним простором. Нова система вийде пізніше у 2024 році, але деталі щодо ціни поки не розголошують. У перспективі гарнітура конкуруватиме з Apple Vision Pro, яка з’явиться в магазинах для продажу 2 лютого.