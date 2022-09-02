Співшоураннер «Дома Дракона» Мігель Сапочник залишає серіал і займеться новим проєктом

Хоча «Дім Дракона» показав найкращий старт на HBO і вже був продовжений на другий сезон, його співшоураннер Мігель Сапочник готується залишити серіал задля свого наступного великого проєкту.

За даними The Hollywood Reporter, Сапочник залишає «Дім дракона» після того, як підписав новий контракт з HBO про початкову розробку. Відповідно до умов угоди, мережа приділятиме пріоритетну увагу будь-яким проєктам, які він почне розробляти надалі. Сапочник залишиться в «Домі дракона» як виконавчий продюсер разом з Аланом Тейлором, який також буде виконавчим продюсером та режисером епізодів другого сезону серіалу. У заяві про свій відхід Сапочник сказав, що для нього було «честю та привілеєм» працювати над серіалом. Також він висловив упевненість у здатності Алана Тейлора зробити «Дім Дракона» ще сильнішим серіалом.

«Я так пишаюся тим, чого ми досягли в першому сезоні, і дуже радий захопленій реакції наших глядачів», – сказав Сапочник. «Було неймовірно складно ухвалити рішення рухатися далі, але я знаю, що це правильний вибір для мене в особистому та професійному планах. Проте, коли я це роблю, я глибоко спокійний, дізнавшись, що Алан приєднається до серіалу. Він той, кого я знаю і поважаю протягом тривалого часу, і я вважаю, що цей дорогоцінний серіал не може бути в надійніших руках».

Джерело: The Verge