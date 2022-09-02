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Співшоураннер «Дома Дракона» Мігель Сапочник залишає серіал і займеться новим проєктом

Співшоураннер «Дома Дракона» Мігель Сапочник залишає серіал і займеться новим проєктом

Хоча «Дім Дракона» показав найкращий старт на HBO і вже був продовжений на другий сезон, його співшоураннер Мігель Сапочник готується залишити серіал задля свого наступного великого проєкту.

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За даними The Hollywood Reporter, Сапочник залишає «Дім дракона» після того, як підписав новий контракт з HBO про початкову розробку. Відповідно до умов угоди, мережа приділятиме пріоритетну увагу будь-яким проєктам, які він почне розробляти надалі. Сапочник залишиться в «Домі дракона» як виконавчий продюсер разом з Аланом Тейлором, який також буде виконавчим продюсером та режисером епізодів другого сезону серіалу. У заяві про свій відхід Сапочник сказав, що для нього було «честю та привілеєм» працювати над серіалом. Також він висловив упевненість у здатності Алана Тейлора зробити «Дім Дракона» ще сильнішим серіалом.

«Я так пишаюся тим, чого ми досягли в першому сезоні, і дуже радий захопленій реакції наших глядачів», – сказав Сапочник. «Було неймовірно складно ухвалити рішення рухатися далі, але я знаю, що це правильний вибір для мене в особистому та професійному планах. Проте, коли я це роблю, я глибоко спокійний, дізнавшись, що Алан приєднається до серіалу. Він той, кого я знаю і поважаю протягом тривалого часу, і я вважаю, що цей дорогоцінний серіал не може бути в надійніших руках».

Враження від першого епізоду серіалу «Дім Дракона» / House of the Dragon

Джерело: The Verge


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