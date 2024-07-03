Spotify «зламав» смартфони Pixel — відтворення треку спричиняє циклічний збій інтерфейсу

Ще одна проблема, менш тяжка, ніж вихід з ладу смартфона, спіткала власників Google Pixel. На деяких смартфонах Pixel використання Spotify призводить до збою системи, який «лікується» перезавантаженням.

Власники Google Pixel повідомляють, що їхні телефони раптово виходять з ладу під час використання Spotify. Напочатку відтворення пісні смартфони входять у циклічному збої. Схоже, що телефони не вимикаються, але система аварійно завершує роботу з повідомленням «інтерфейс користувача системи не відповідає», в деяких випадках Pixel повертається до екрана блокування. Перезавантаження вручну (тривалим натисканням кнопки живлення) зупиняє цикл.

Схоже, проблема стосується телефонів Pixel 6, 7 і 8, але незрозуміло, з якими версіями програмного забезпечення. На Pixel 8 Pro з Android 14 та Spotify v8.9 проблему відтворити не вдалося. Також виявлено, що очищення даних програми та кешу Spotify тимчасово розв’язує проблему — тобто її причиною є музичний сервіс.

У Spotify стверджують, що знають про скарги користувачів та шукають рішення. Вчора Spotify почав розгортати оновлення програми, що потенційно може бути причиною, але скарги почали з’являтися 1 липня. Деякі користувачі також відзначають, що подібні проблеми виникали в минулому, але не настільки широко.

Ймовірно, виправлення не забариться, тимчасово можна спробувати видалити Spotify та завантажити старішу версію програми. Вимкнення сповіщень Spotify також тимчасово розв’язує проблему з певних причин.

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Джерела: Android Authority, 9to5google

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