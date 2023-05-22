Споживачі не дуже-то і хочуть купувати смартфони Google, а після покупки Pixel чимало взагалі прагнуть змінити бренд – Statista

Смартфони Google Pixel є частими учасниками різних рейтингів «найкращих» пристроїв: найкращі смартфони року, найкращі камерафони, найкращі бюджетні смартфони. Це дає підстави думати, що смартфони Pixel є дуже популярними серед споживачів. Але насправді це не так. За даними Statista, смартфони Google Pixel купують лише небагато людей.

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Звіт Statista Consumer Insights свідчить, що смартфони Google Pixel є найпопулярнішими в Австралії з часткою ринку 5,4%. Другий та третій за значущістю ринки — з погляду продажів — це США та Канада, де частка ринку телефонів компанії становить 4,6% та 4,5% відповідно. Зайве казати, що ці цифри не дуже вражають.

Ще більш тривожним є твердження у звіті, що смартфони Pixel – це «одноразове рішення» для багатьох людей. Іншими словами, більшість власників Pixel не мають наміру надалі купувати смартфон від Google. Це перегукується з даними іншого нещодавнього звіту, в якому йшлося про те, що колосальні 57% нинішніх власників Pixel хочуть перейти на інший бренд.

За недовгий час перебування на ринку смартфони Google отримали репутацію пристроїв, схильних до збоїв. Хоча більшість помилок виправлено, користувачі не хочуть зв’язуватися з ними. Хоча, задля справедливості, треба зазначити, що Pixel – це порівняно молодий бренд, і ринок зараз не в кращій формі. Ринок смартфонів у першому кварталі 2022 року скоротився на 11%, у великих китайських брендів падіння становило 20-30%.

Джерело: phonearena