Стартап Flow обіцяє подвоїти продуктивність CPU завдяки власному чипу PPU. В перспективі приріст може стати 100-кратним

Фінський стартап Flow Computing обіцяє своєрідну революцію у сфері комп’ютерних обчислень. Він заявляє, що завдяки додаванню його чипа-компаньйона будь-який CPU може миттєво подвоїти свою продуктивність, а за допомогою програмних налаштувань та оптимізацій ефективність збільшується до 100 разів.

Flow є підрозділом дослідницької організації Фінляндії VTT, яка нагадує національну лабораторію. Технологія чипа, яку вона комерціалізує під брендом Parallel Processing Unit, є результатом досліджень, проведених у цій лабораторії (хоча VTT є інвестором, інтелектуальна власність належить Flow).

Хоча CPU пройшли довгий шлях еволюції, в деяких фундаментальних аспектах вони все ще не змінились. Їх основним обмеженням є те, що як послідовні, а не паралельні процесори, вони можуть виконувати лише одну дію за раз. Хоча сучасні процесори здатні швидко розподіляти задачі між кількома ядрами й потоками, але це все способи пристосування до односмугової природи CPU. GPU, навпаки, виконує багато пов’язаних обчислень одночасно, але спеціалізується на певних операціях.

«ЦП є найслабшою ланкою в обчисленнях», — сказав співзасновник і генеральний директор Flow Тімо Валтонен. «Він не відповідає своїм завданням, і це потрібно буде змінити».

Процесори стали дуже швидкими, але все ще не оптимально виконуються інструкції через основне обмеження – спрощено кажучи, одне завдання має завершитися перед початком наступного. Flow стверджує, що усунув це обмеження, перетворивши CPU з односмугової вулиці на багатосмугову магістраль. ЦП, як і раніше, обмежений виконанням одного завдання за раз, але PPU Flow по суті виконує функції з управління трафіком у наносекундному масштабі на кристалі, щоб переміщати завдання в процесор і з нього швидше, ніж це було можливо раніше. PPU не збільшує тактову частоту і не підштовхує систему іншим чином, що може призвести до додаткового споживання енергії та виділення тепла. Він просто більш ефективно використовує цикли ЦП, які вже відбуваються.

Що важливо, для ефективної роботи PPU нема потреби змінювати будь-який код чи архітектури. Фактично, довільний код можна виконати вдвічі швидше на будь-якому чипі без жодних модифікацій, окрім інтеграції PPU із кристалом.

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Отже, на відміну від програмного продукту, технологія Flow має бути інтегрована на рівні розробки архітектури чипа. Тобто вона не працює заднім числом з будь-яким процесором. Flow показала, що її технологія працює в тестових системах на основі FPGA, але виробникам чипів довелося б виділити досить багато ресурсів, щоб побачити переваги, про які йдеться. Хоча, якщо без суттєвих архітектурних змін виробники процесорів зможуть вдвічі наростити продуктивність своїх CPU, просто реалізувавши незначні зміни в кристалі, це повинно стати суттєвим стимулом для проведення таких робіт.

Подальший приріст продуктивності забезпечується рефакторингом і перекомпіляцією програмного забезпечення для кращої роботи з комбінацією PPU-CPU. Flow каже, що спостерігала збільшення до 100 разів завдяки коду, який було змінено (хоча не обов’язково повністю переписано), щоб скористатися перевагами її технології. Компанія працює над пропозицією інструментів повторної компіляції, щоб спростити це завдання для розробників ПЗ, які захочуть оптимізувати свої продукти для чипів із підтримкою Flow.

Джерело: techcrunch

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