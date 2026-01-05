Новини Пристрої 05.01.2026 comment views icon

Samsung Galaxy S26 Ultra: нові дивні кольори та ціна як у попередників

Samsung Galaxy S26 Ultra / OnLeaks

У мережі з’явився один із найперших тизерів нового флагманського камерофона Samsung Galaxy, який, імовірно, стане наступником Galaxy S25 Ultra. Знахідку виявили в Індонезії — тизер помітили в Instagram, де користувач платформи X встиг зробити кілька скриншотів до того, як матеріал зник. Якщо інформація відповідає дійсності, Samsung уже на цьому етапі розкрила ключові деталі майбутнього смартфона.

Найважливіше — міжнародна версія Samsung Galaxy S26 Ultra отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це підтверджує, що корейська компанія і надалі робить ставку на топовий чип Qualcomm у своєму флагмані, а не лише на власні рішення, як от Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів.

Samsung Galaxy S26 Ultra отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 / jan_agrs

Окрім процесора, тизер також розкриває чотири варіанти кольорів корпусу. Отже, смартфон буде доступний у таких відтінках:

  • Black Shadow
  • White Shadow
  • Galactial Blue
  • Ultraviolet

На опублікованому рендері, який злегка висвітлили та масштабували за допомогою ШІ, також помітний саме фіолетовий варіант Ultraviolet, що може стати одним із візуальних акцентів нової лінійки.

Кольори Samsung Galaxy S26 Ultra / jan_agrs

Інформацію прокоментував відомий інсайдер Ice Universe, який звернув увагу на важливу деталь. У переліку кольорів відсутнє слово Titanium, яке Samsung активно використовувала в попередніх поколіннях флагманів. Це може вказувати на зміну матеріалу корпусу — компанія, ймовірно, відмовиться від титану та повернеться до алюмінію, наслідуючи підхід Apple. Прямого підтвердження цьому поки немає, але сама відсутність згадки про титан уже породжує дискусії.

Паралельно з витоком тизера Ice Universe стверджує, що на власні очі бачив тестовий пристрій Galaxy S26 Ultra. За його словами, Samsung оновила дизайн камери, і він виглядає більш вдалим та продуманим у порівнянні з попередником. Samsung начебто відійде від рифленого дизайну камери попередника до класичних кілець камери, як на iPhone 17 Pro Max. Він робить висновок, що кільця камери менші, ніж у Apple, але виглядають значно преміальнішими та мінімалістичнішими, ніж на Galaxy S25 Ultra. Жодних технічних характеристик камер тизер не містить, але попередні витоки свідчили, що суттєвих змін в камері очікувати не варто.

Спецпроєкти
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд

Якщо дані з Південної Кореї підтвердяться, до презентації Galaxy Unpacked у Сан-Франциско залишається близько 7-8 тижнів. Отже, найближчим часом можна очікувати нових витоків й офіційних натяків від Samsung.

Водночас є гарні новини стосовно ціни. Південнокорейське видання повідомляє, що Samsung вирішила випустити серію Galaxy S26 з тією ж ціною, що й лінійка Galaxy S25, щоб уникнути втрати частки ринку на користь Apple та інших китайських компаній-виробників смартфонів.

Однак це заморожування цін стосується лише США; ціни на інших ринках, включаючи батьківщину Samsung, Південну Корею, можуть бути вищими. Разом з тим, ціни заморожують не лише на лінійку Galaxy S26, Galaxy Fold8 та Flip8 також коштуватимуть так само, як і їхні попередники.

Хоча Samsung вирішила заморозити ціни на свої преміальні смартфони цього року, деякі моделі серії Galaxy A вийдуть на ринок з вищими цінами. Здорожчання пам’яті не омине їх.

Джерело: notebookcheck, gsmarena

arrow left
arrow right
