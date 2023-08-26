Новини Технології 26.08.2023 о 19:38

Стівен Кінг не боїться штучного інтелекту та не проти навчання нейромереж на власних творах

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Штучний інтелект стає усе більш здібним, але Стівен Кінг вважає, що йому ще потрібно багато вчитися, перш ніж він зможе успішно імітувати людську творчість.

У свому есе для The Atlantic письменник каже, що не заперечуватиме проти використання його творів для навчання штучного інтелекту – він поки не хвилюється щодо потенціалу технології.

«Чи заборонив би я викладання [teaching] (якщо це вірне слово) моїх історій комп’ютерам? Ні, навіть якби я міг», – заявив Кінг.

За словами Стівена Кінга, навіть люди-письменники повинні стати читачами, якщо вони сподіваються писати добре. Завантажуючи роботи інших у комп’ютери або, як він сказав, у «цифрові блендери» («state-of-the-art digital blenders»), можна навчити ШІ створювати кращі витвори мистецтва.

Зараз креативність ШІ не здатна зрівнятися з розумовими здібностями людини. Вірші, створені штучним інтелектом, «добрі, на перший погляд, не дуже добрі при детальному розгляді». Кінг вважає, що забороняти програмістам використовувати його твори для навчання ШІ безглуздо:

«Я б став королем Кнутом, який заборонив приплив. Або луддитом, який намагається зупинити промисловий прогрес розбиванням парового ткацького верстата на шматки».

Минулого місяця понад 8000 авторів підписали відкритого листа з вимогою компенсації за використання їхніх творів розробниками штучного інтелекту без їхньої згоди. Лист  адресований Сему Альтману (OpenAI), Марку Цукербергу (Meta), Сундару Пічаї (Alphabet) та іншим.

«Не бійтесь використовувати мій голос‎» — Ґраймс підтримала авторів ШІ-треків та обіцяла ділитись з ними 50% роялті

Джерело: Insider

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Блоги
Платформа AMD АМ3+: мрія оверклокера чи прокляття економного ентузіаста?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/VIN_RARUS-120x120-1.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/VIN_RARUS-120x120-1.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/VIN_RARUS-120x120-1.jpg

VINRARUS

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати