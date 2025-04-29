Новини Крипто 29.04.2025 о 19:16 comment views icon

Стратегія HODL більше не працює навіть з найкращими альткоїнами — аналіз Swan

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Тетяна Нечет

Автор новин

Стратегія HODL більше не працює навіть з найкращими альткоїнами — аналіз Swan

Стратегія довгострокового утримання криптовалюти за будь-яких ринкових умов, відома у спільноті як HODL (абревіатура з хибодруком, походить від Hold On for Dear Life), більше не працює. Єдиний токен, здатний збагатити власника таким чином, це біткоїн. З іншими, навіть топовими альткоїнами, ця стратегія не має сенсу.

Аналітична компанія Swan виявила, що більшість популярних токенів втрачають майже всю свою цінність стосовно біткоїна. Спеціалісти підрахували, скільки часу знадобилося топальткоїнам, щоб їхня ціна впала на 90% (відносно BTC).

  • QTUM — 17 місяців
  • MATIC — 23 місяці
  • ICP — 24 місяці
  • ADA — 36 місяців
  • XRP — 36 місяців
  • LTC — 69 місяців
  • XMR — 72 місяці

Тим часом BTC закінчує квітень зростанням на 13.8%. Це майже точно вкладається в історичне середнє значення для BTC у квітні.

 

Нагадаємо, що у своєму прогнозі під назвою Big Ideas 2025 аналітики​ ARK Invest виділили три сценарії вартості  BTC до 2030 року: ціна активу буде від $300 тис. до $1,5 млн.

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