Стрімкий ріст NVIDIA: понад $2 млрд чистого прибутку за квартал, 25% зростання акцій під час зниження виторгу ігрового сегмента на 38% за рік

NVIDIA прозвітувала за перший квартал, що закінчився 30 квітня 2023 року. Виторг компанії склав $7,19 млрд (на 13% менше, ніж рік тому, і на 19% більше, ніж у попередньому кварталі). Чистий прибуток при цьому дорівнює $2,043 млрд (+44% за квартал та +26% порівняно з минулим роком). Прибуток на акцію склав $0,82. Виторг в ігровому сегменті зменшилася на 38% у порівнянні з тим же кварталом минулого року, але не схоже, що компанію це надто засмутить.

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«Комп’ютерна індустрія переживає два одночасні переходи: зростання обчислювальних потужностей та бум генеративних ШІ, — зазначив Дженсен Хуанг. — Глобальна інфраструктура центрів обробки даних вартістю трильйон доларів переходить від завдань загального призначення до прискорених обчислень, оскільки компанії прагнуть застосовувати генеративний ШІ у кожному продукті, послузі та бізнес-процесі».

Рекордний виторг надійшов з сегмента обладнання для ЦОД: $4,28 млрд. Досягнуто й рекорд виторгу у галузі рішень для автомобілів: $296 млн, на 114% більше, ніж у тому ж кварталі минулого року. Компанія докладно описала власні досягнення, зупинимося на найцікавіших пунктах:

Ігри

Виторг у першому кварталі склав $2,24 млрд, що на 38% менше, ніж рік тому, і на 22% більше, ніж у попередньому кварталі

Представлені відеокарти RTX 4070 та RTX 4060

З’явилися ще 36 ігор з підтримкою DLSS, через що їхня загальна кількість досягла 300

Список ігор у GeForce NOW виріс до понад 1600 тайтлів, включно з першою грою для Microsoft Xbox – Gears 5

ЦОД

Виторг у першому кварталі склав рекордні $4,28, що на 14% більше, ніж рік тому, і на 18% більше, ніж у попередньому кварталі

Запущено чотири рішення у сфері обробки даних, що поєднують програмні розробки компанії та нові прискорювачі NVIDIA Ada, NVIDIA Hopper і NVIDIA Grace Hopper

Google Cloud став першим провайдером хмарних послуг, що пропонує новий графічний процесор NVIDIA L4 з тензорними ядрами для прискорення генеративних моделей ШІ

Представлена ​​бібліотека NVIDIA cuLitho для обчислень у літографії, що прискорює проєктування та виробництво напівпровідникових чипів

Співпраця з Medtronic у створенні ШІ для медичних пристроїв та низка інших контрактів у сфері ШІ

«Усе наше сімейство продуктів для центрів обробки даних – H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand та BlueField-3 DPU – знаходиться у виробництві. Ми значно збільшуємо постачання, щоб задовольнити попит, що росте», — додав Хуанг.

На поточний квартал компанія прогнозує виторг $11 млрд, 70% валового прибутку і $2,71 млрд операційних витрат.

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Джерело: Tech Power Up