Створив пісні за допомогою ШІ та заробив $10 млн — музиканту загрожує 60 років в’язниці

Музикант Майкл Сміт заарештований у Нью-Йорку (США) за шахрайство з використанням ШІ для створення пісень. Йому загрожує 60 років в’язниці за незаконне отримання $10 млн роялті від стримінгових сервісів.

Прокурори стверджують, що Сміт створив «сотні тисяч» пісень за допомогою ШІ та розмістив їх на популярних музичних платформах, включно зі Spotify, Amazon Music, Apple Music та YouTube Music. Музикант нібито співпрацював із генеральним директором неназваної компанії, що спеціалізується на створенні музики за допомогою ШІ, та іншими спільниками в США та за кордоном.

За даними слідства, Сміт керував мережею з понад 10 000 ботів-акаунтів на стримінгових сервісах. Він наймав людей для реєстрації цих акаунтів, використовуючи вигадані імена та адреси. Щоб максимізувати прибуток, Сміт купував «сімейні плани» на стримінгових платформах, які давали змогу створювати більше акаунтів за меншу ціну.

Для приховування своєї діяльності Сміт використовував фіктивні електронні адреси та VPN-сервіси. Він інструктував спільників бути «невидимими» під час накручування прослуховувань. У листах від 2018 року Сміт писав про необхідність швидкого створення великої кількості пісень, щоб обійти нові антишахрайські політики платформ.

Співпраця Сміта з компанією ШІ почалася приблизно у 2018 році. За даними обвинувачення, ця компанія постачала йому від 1000 до 10 000 пісень щомісяця. Сміт отримував повні права на ці твори в обмін на частку прибутку та метадані.

Схема Сміта привернула увагу різних учасників музичного ринку. У 2023 році Mechanical Licensing Collective (MLC) Mechanical Licensing Collective (MLC) — це неприбуткова організація в США, яка займається ліцензуванням музики для цифрових платформ. Вона збирає гроші від стримінгових сервісів і розподіляє їх між авторами пісень, композиторами та музичними видавцями. MLC також веде базу даних музичних творів та їхніх власників, щоб спростити процес ліцензування та забезпечити справедливу оплату за використання музики в інтернеті. припинила виплати роялті Сміту та почала розслідування. У відповідь Сміт та його представники неодноразово заперечували звинувачення в шахрайстві.

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Шахрайські схеми в цифровому просторі набувають різних форм, вражаючи не лише музичну індустрію. Нещодавно в Україні викрили ще один випадок зловживання технологіями. Айтівець із Закарпаття продавав росіянам місцеві ІР-адреси, щоб ті могли видавати себе за українців і поширювати проросійську пропаганду в інтернеті.

Джерело: Billboard

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