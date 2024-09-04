Новини WTF 04.09.2024 о 17:04 comment views icon

Айтішник із Закарпаття продавав IP-адреси росіянам, щоб вони прикидались українцями в інтернеті

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Айтішник із Закарпаття продавав IP-адреси росіянам, щоб вони прикидались українцями в інтернеті

Підприємливий айтішник з Закарпаття продавав росіянами унікальні ІР-адреси, зареєстровані в регіоні, аби вони могли прикидатись жителями України й поширювати проросійські погляди та пропаганду в інтернеті.

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Гроші від замовників айтішник отримував у крипті, через російські платіжні сервіси. Як повідомляє dev.ua, нині чоловіка затримала СБУ.

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У звіті також згадується інший програміст з Полтавщини, який примудрився заробляти на створеннях ботоферм для росіян. Він організував близько 15 000 анонімних акаунтів у різних соцмережах та продавав їх у даркнеті по $1,5 за «штуку».

Наразі тривають слідчі дії — обом загрожує до 5 років позбавлення волі.

На кордоні затримали айтішника з EPAM — він намагався переплисти Дністер, щоб дістатись Молдови

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