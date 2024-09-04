Айтішник із Закарпаття продавав IP-адреси росіянам, щоб вони прикидались українцями в інтернеті

Підприємливий айтішник з Закарпаття продавав росіянами унікальні ІР-адреси, зареєстровані в регіоні, аби вони могли прикидатись жителями України й поширювати проросійські погляди та пропаганду в інтернеті.

Гроші від замовників айтішник отримував у крипті, через російські платіжні сервіси. Як повідомляє dev.ua, нині чоловіка затримала СБУ.

У звіті також згадується інший програміст з Полтавщини, який примудрився заробляти на створеннях ботоферм для росіян. Він організував близько 15 000 анонімних акаунтів у різних соцмережах та продавав їх у даркнеті по $1,5 за «штуку».

Наразі тривають слідчі дії — обом загрожує до 5 років позбавлення волі.