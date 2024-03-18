Сучасні сайти стали настільки «роздутими», що їх не тягнуть бюджетні смартфони, здатні запустити PUBG

Просте завантаження сторінки може призвести до збоїв у бюджетних телефонів, які без проблем «тягнуть» мобільну версію PUBG зі швидкістю 40 кадрів на секунду, йдеться у звіті Danluu.com.

Наприклад, Wix вимагає завантаження 21 МБ даних для однієї сторінки, тоді як сайти Patreon і Threads — 13 МБ для однієї сторінки. Під час експериментів їх завантаження займало до 33 секунд, а у деяких випадках сторінки не завантажувались взагалі.

Основні дані вимірювання можна переглянути у таблиці, яка показує час, коли більшість контенту на видимій частині екрана вже доступна для перегляду (LCP), на кількох вебсайтах і пристроях із низькими характеристиками. У стовпцях ліворуч також показано вимоги до пропускної здатності кожного сайту.

Під час тестування використовували бюджетні Itel P32 та Tecno S8C, а також потужніші системи Apple M3 Max, M1 Pro та M3.

Зважаючи на результати тесту, серед сайтів із найбільшими проблемами з оптимізацією — Quora і практично всі основні соціальні медіаплатформи. Новіші сервіси для створення контенту, такі як Squarespace, Forum та Discourse також мають гіршу продуктивність, за свої старі аналоги, унеможливлюючи використання на деяких пристроях.

Цікаво, що Tecno S8C постійно «застрягав» на Quora, хоча цілком справляється з запуском PUBG зі швидкістю 40 кадрів на секунду.

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Джерело: tomshardware

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