Суперечка між Маском і Трампом валить крипторинок і акції

Публічна суперечка між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском може вийти далеко за межі взаємних образ у соцмережах… Здається, Grok мав рацію.

Якщо пам’ятаєте, Маск критикував розподіл бюджету США та обіцяв оптимізувати витрати на утримання бюрократичного апарату. Під це створили навіть окреме міністерство DOGE. Але у травні Маск раптом визнав, що задача виявилась занадто складною і вин покидає Білий дім. Тоді ж він публічно назвав законопроєкт Трампа про бюджетні витрати «огидною гидотою», стверджуючи, що він збільшить дефіцит бюджету США до $2,5 трлн і обтяжить громадян боргом. Трамп відповів, що Маск знав про законопроєкт і раніше не мав із ним проблем.

Напруження зросло, коли Трамп відхилив кандидатуру друга Маска Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA начебто через зв’язки з демократами. Маск сприйняв це як особисту образу. Мільярдер заявив, що його фінансова підтримка і через платформу X були вирішальними для перемоги Трампа на виборах. Трамп відповів, що виграв би вибори й без Маска.

І тут понеслось. Президент США написав, що бюджет країни добряче б зекономив після відкликання державних контрактів і субсидій компаній Маска. І відповідь бізнесмен пригрозив вивести з експлуатації космічний корабель Dragon SpaceX.

Пізніше Маск навіть додав, що Трамп проходить по справі Джеффрі Епштайна, якого звинувачували в організації сексуального рабства (в тому числі неповнолітніх) та підкупі свідків.

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Макс навіть задумав створити нову політичну партію в США, яка б представляла 80% середнього класу.

Додалось ще й те, що команда мемкоїна TRUMP анонсувала запуск криптогаманця Trump Wallet у партнерстві з Magic Eden. Сини Трампа заявили, що офіційно ніяких додатків не узгоджували та пізніше через World Liberty Financial направили вимогу про припинення дій компанії, що стоїть за TRUMP.

Рівень емоційності та гучних заяв досяг піка, тому співробітникам Білого дому довелось втрутитись. Їм вдалось запланували телефонну розмову Трампа з Маском, щоб спробувати запобігти ескалації та потенційних негативних наслідків.

На момент написання токен Dogecoin (DOGE) торгується на рівні $0.1780 (-6.93%), а ринкова капіталізація знизилась за добу до $26.63 млрд (-6.92). Акції Tesla (TSLA) подешевшали на 14,26%.

У мемкоїна TRUMP справи не краще. За добу вартість монети впала до $9.86 (-8.90%), а ринкова капіталізація знизилась до $1.97 млрд (-8.99%). Акції Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) втратили 8.04% ціни.

Та й загалом на крипторинку все червоніє, оскільки інвестори знову опинились у стані сильної невизначеності та чекають розв’язки конфлікту.