«Я трохи п’яний»: Педро Паскаль напився і просльозився на SAG Awards 2024, бо не думав що переможе

Паскаль отримав нагороду як найкращий актор драматичного серіалу завдяки ролі Джоела у «The Last of Us», однак каже, що зовсім не розраховував на перемогу, і через це — хильнув зайвого.

Загалом 30-та церемонія вручення нагород Гільдії кіноакторів, яка відбулась цієї суботи й вперше транслювалася на Netflix, відзначилась тріумфом «Оппенгеймера» — фільм Крістофера Нолана відзначили за найкращий акторський склад. Кілліан Мерфі отримав окрему нагороду як найкращий актор, а Роберт Дауні-молодший — за роль другого плану.

Драма про творця атомної бомби Дж. Роберта Оппенгеймера стала несподіваним касовим хітом минулого літа (на цей час стрічка зібрала $985 млн у всьому світі) та вважається фаворитом премії «Оскар», яка стартує наступного місяця.

Останній сезон «Спадкоємців» від HBO відзначили за найкращий акторський склад драматичного серіалу, тоді як «Ведмідь» FX — за найкращий акторський склад комедійного серіалу.

Зірка «Корони» Елізабет Дебікі отримала нагороду як найкраща акторка драматичного серіалу, тоді як відповідну чоловічу відзнаку надали Педро Паскалю. Актор, як виявилось, не очікував на перемогу, і хильнув алкоголю перед початком церемонії, про що зізнався вже у промові:

«Я трохи п’яний. Думав, що можу напитися».

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Стівен Юн і Алі Вонг, які зіграли у «Сварці» від Netflix, отримали відзнаки, як кращі актори мінісеріалу. А Лілі Гладстон, яка також претендує на «Оскар», отримала звання найкращої акторки за роль у «Вбивцях квіткової повні» та увійшла в історію, як перша представниця американського корінного населення, яка отримала подібну нагороду.

Повний перелік переможців SAG Awards 2024

Найкращий акторський склад фільму — «Оппенгеймер»

Найкраща чоловіча роль — Кілліан Мерфі, «Оппенгеймер»

Найкраща жіноча роль — Лілі Гладстон, «Вбивці квіткової повні»

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні- молодший, «Оппенгеймер»

Найкраща жіноча роль другого плану — Да’Вайн Джой Рендольф, «Залишені»

Найкращий акторський склад драматичного серіалу — «Спадкоємці»

Найкращий акторський склад комедійного серіалу — «Ведмідь»

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Педро Паскаль, «Останні з нас»

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Елізабет Дебікі, «Корона»

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Айо Едебірі, «Ведмідь»

Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі — Стівен Юн, «Сварка»

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Алі Вонг, «Сварка»

Найкращий каскадерський ансамбль у телесеріалі — «Останні з нас»

Найкращий каскадерський ансамбль у кіно — «Місія неможлива: Розплата. Частина перша»

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