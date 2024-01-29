«‎Ми були голі. Це невдалий час»: Флоренс П’ю згадала, як секс-сцену в «‎Оппенгеймері» перервала зламана камера

Флоренс П’ю та Кілліан Мерфі перебували оголеними на знімальному майданчику, доки оператор не полагодив камеру.

«Посеред нашої секс-сцени зламалася камера. Ми були голі, тож це був не надто вдалий момент для зламу», — сказала Флоренс П’ю під час дискусії Universal (через The Hollywood Reporter).

У драмі Крістофера Нолана «‎Оппенгеймер» П’ю зіграла Джин Тетлок, яка мала стосунки з персонажем Мерфі до та під час його шлюбу з Кітті Оппенгеймер, яку грає Емілі Блант.

«Ми з Кілліаном у кімнаті, обидва тримаємо свої тіла так», — продовжила П’ю, продемонструвавши як обхоплює себе руками.

Акторка додала, що коли камеру почали лагодити, вона подумала, що настав момент і їй навчитися це робити, тож жартома спитала оператора:

«Так скажіть мені, що не так з цією камерою?».

«Оппенгеймер» дебютував у липні та розповів історію Дж. Роберта Оппенгеймера — фізика-теоретика, який керував Мангеттенський проєктом, що мав на меті розробити та випробувати першу у світі атомну бомбу. У фільмі також зіграли Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Кеннет Брана і Рамі Малек.

На цю мить «Оппенгеймер» заробив $954 млн та став найкасовішим байопіком в історії, перевершивши «Богемну рапсодію». Нині фільм Universal отримав найбільшу кількість номінацій на «‎Оскар» — 13, окрім головної за найкращий фільм, він претендує на нагороди за режисуру та сценарій для Нолана, найкращу чоловічу роль для Мерфі, найкращі ролі другого плану для Роберта Дауні-молодшого та Емілі Блант, а також саундтрек, музику, роботу оператора та художника-постановника, дизайн костюмів, грим та зачіски.